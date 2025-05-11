МИД Ирана: ядерная программа не подлежит обсуждению
Ядерная программа Ирана не подлежит ни обсуждениям, ни компромиссам, поскольку «носит мирный характер». Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи перед началом очередного раунда переговоров с США.
«Все ее [ядерной программы] аспекты носят мирный характер и всегда находились и будут находиться под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Это право иранского народа, которое не подлежит ни переговорам, ни компромиссам», – сказал он (цитата по Mehr).
По его словам, ядерная программа построена «на прочной правовой и законной основе». Министр заявил, что Иран имеет «хорошо известные позиции», в то время как с американской стороны слышны «много противоречивых заявлений».
«Есть несоответствия как в их интервью, так и в занимаемых ими позициях. Их позиция во время переговоров отличается от того, что они высказывают вне переговоров, и это одна из ключевых проблем в переговорном процессе», – уточнил Аракчи.
Тегеран и Вашингтон начали переговоры по ядерной проблеме в апреле. Посредником во встречах выступает Оман. Очередной раунд должен состояться 11 мая в Маскате.
Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США в рамках потенциальной сделки c Ираном согласны предоставить Тегерану право на гражданскую ядерную программу, но при условии, что она будет основана исключительно на импортном ядерном топливе.
Замглавы иранского МИД по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи говорил, что Тегеран и Вашингтон договорятся по итогам переговоров в Омане в случае, если отказ Ирана от атомного оружия будет единственным условием.