США предложили Ирану «модель ОАЭ» в ядерной программе

США предложили Ирану «модель ОАЭ» в ядерной программеНо, по словам госсекретаря Марко Рубио, Вашингтон и Тегеран пока далеки от заключения ядерной сделки
США в рамках потенциальной сделки c Ираном согласны предоставить Тегерану право на гражданскую ядерную программу, но при условии, что она будет основана исключительно на импортном ядерном топливе. Об этом в интервью порталу The Free Press заявил американский госсекретарь Марко Рубио. При этом он добавил, что стороны пока еще далеки от возобновления ядерного соглашения, но Белый дом привержен достижению приемлемого для всех мирного результата.
Согласно предложенным Рубио условиям, Иран сможет продолжить эксплуатировать свои ядерные реакторы, но его возможности для создания ядерного оружия будут блокированы из-за наложенного запрета на обогащение собственного урана. Таким образом, как пишет The Wall Street Journal (WSJ), Вашингтон предлагает использовать «модель ОАЭ», по которой арабская монархия приобретает ядерное топливо за границей для того, чтобы поддерживать работу нескольких своих реакторов, вместо того, чтобы обогащать уран самостоятельно. Помимо этого Абу-Даби отказался перерабатывать отработанное топливо для извлечения плутония, который может быть использован для производства ядерного оружия.
Это предложение противоречит условиям первоначального соглашения по иранской ядерной программе (СВПД), заключенного в 2015 г. в формате «5 + 1» (Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия). Документ разрешал Тегерану в течение 15 лет самостоятельно обогащать и хранить до 300 кг урана, обогащенного до уровня 3,67% – достаточного для гражданской ядерной энергетики и исследовательских целей, но не для создания ядерной бомбы. Но после выхода США в 2018 г. из сделки иранские власти приостановили выполнение своих обязательств.
По последним отчетам МАГАТЭ, Иран в настоящее время обладает 274 кг урана, обогащенного до 60%, который легко обогатить до 90%. Этого объема, по оценкам специалистов, достаточно для изготовления как минимум шести ядерных боезарядов. И хотя верховный лидер Ирана Али Хаменеи неоднократно говорил о мирном характере иранской ядерной программы, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на семинаре в американском неправительственном Совете по международным отношениям (CFR) в Вашингтоне 22 апреля заявил, что Исламская Республика располагает возможностями для создания ядерного оружия в считанные месяцы.
Заявление Рубио последовало в преддверии готовящегося в Маскате третьего раунда непрямых переговоров между спецпредставителем президента США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи по ядерной сделке. Предыдущая встреча состоялась 19 апреля в резиденции оманского посла в Риме, по итогам которой стороны сообщили о прогрессе в диалоге без уточнения деталей.
В преддверии американо-иранских переговоров Уиткофф делал ряд противоречивых заявлений относительно требований Вашингтона по сделке с Тегераном. Так, за сутки до начала первого раунда диалога в Омане 12 апреля в разговоре с WSJ он назвал «красной линией» продолжение Ираном своей ядерной программы в любой форме. А уже после встречи с Арагчи спецпредставитель американского президента в интервью Fox News 15 апреля сообщил о готовности Вашингтона предоставить иранцам возможность обогащения урана до 3,67%, как это было в соглашении 2015 г.
Администрация Белого дома использует политику санкционного давления и риторических маневров, заметил ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Это, по мнению Трампа и других сторонников более жесткого подхода к Ирану, может вынудить последний пойти на уступки в заключении сделки, говорит эксперт. Использование «модели ОАЭ» в иранском ядерном досье – принципиальное условие США и его союзника Израиля, так как теоретически оно закроет Ирану возможность для скрытого обогащения урана, считает Сокольщик. Но перспективы достижения сделки между США и Ираном сомнительны, считает он.
Использование импортного топлива не устроит Иран, так как страна давно создала полный ядерный цикл, необходимый для производства соответствующих материалов, говорит старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. В целом практика использования импортного топлива в развитии гражданских ядерных программ – общепринятая. Иран, в свою очередь, давно пользуется российским топливом для АЭС в Бушере, напоминает эксперт. «Поэтому Вашингтон настаивает на отказе иранцев от собственного полного цикла, так как у них есть источники, чтобы закрыть свои энергетические потребности. Наличие полного цикла может впоследствии стать мотивацией для создания оружия, чего США хотели бы избежать», – объяснил иранист.
Тем не менее, по мнению Сажина, Тегеран готов пойти на уступки в своей ядерной программе. Исламская Республика, во-первых, заинтересована в снижении санкционного давления на иранскую экономику. Во-вторых, Иран опасается серьезной региональной эскалации и возможных ударов по своим ядерным объектам со стороны США или Израиля, подчеркнул эксперт.