США предложили Ирану «модель ОАЭ» в ядерной программе

Использование импортного топлива не устроит Иран, так как страна давно создала полный ядерный цикл, необходимый для производства соответствующих материалов, говорит старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. В целом практика использования импортного топлива в развитии гражданских ядерных программ – общепринятая. Иран, в свою очередь, давно пользуется российским топливом для АЭС в Бушере, напоминает эксперт. «Поэтому Вашингтон настаивает на отказе иранцев от собственного полного цикла, так как у них есть источники, чтобы закрыть свои энергетические потребности. Наличие полного цикла может впоследствии стать мотивацией для создания оружия, чего США хотели бы избежать», – объяснил иранист.