Иран и США сообщили о прогрессе в переговорах по ядерной сделке

Американо-иранские переговоры прошли на фоне возможной серьезной эскалации на Ближнем Востоке. За несколько часов до встречи представителей США и Ирана в Риме Reuters со ссылкой на чиновников в израильском правительстве сообщило о готовности Израиля нанести удар по иранским ядерным объектам. По словам собеседников агентства, Тель-Авив за несколько месяцев предложил Белому дому несколько вариантов военной операции в конце весны – летом. Предполагаемый план включал сочетание атак на уровне как ВВС, так и израильского спецназа. Но, как писала The New York Times, США пока сосредоточились на решении иранской ядерной программы дипломатическими способами и не готовы поддержать военное наступление. Теперь израильская сторона готовит проведение ограниченной операции, которая потребует меньшей поддержки Вашингтона, передает Reuters.