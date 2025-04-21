Иран и США сообщили о прогрессе в переговорах по ядерной сделке

Иран и США сообщили о прогрессе в переговорах по ядерной сделкеНо в Белом доме растут разногласия в отношении Ирана
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в рамках второго раунда непрямых переговоров по иранской ядерной программе в Риме договорились начать обсуждение рамок и целей потенциальной сделки 26 апреля в Маскате (Оман). Об этом на своей странице в Х сообщил 19 апреля глава иранского внешнеполитического ведомства. Стороны также договорились за три дня до запланированной встречи провести в столице Омана переговоры на уровне экспертов для обсуждения деталей «эффективного снятия санкций» и «укрепления доверия относительно мирного характера иранской ядерной программы», говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства.
Как и на предыдущей встрече 12 апреля, представители Ирана и США вели диалог через министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди. Он продлился четыре часа в резиденции оманского посла в столице Италии. После этого Арагчи сообщил, что переговоры с американской стороной прошли в позитивной атмосфере, а также выразил осторожный оптимизм по поводу перспектив заключения сделки. Бусаиди поблагодарил переговорщиков за «конструктивный подход». «Эти переговоры набирают обороты, и теперь даже самое маловероятное становится возможным», – написал он в Х.
При этом Вашингтон пока не делал официальных заявлений. Правда, источники Reuters и Associated Press сообщили, что стороны достигли «очень хорошего прогресса» по итогам переговоров.
Рамки, предусмотренные предыдущим соглашением по иранской ядерной программе, 2015 г., с иранской точки зрения, не могут стать основой для новой сделки, но по многим параметрам новое соглашение может соответствовать старому договору, говорит младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. Потенциально сделка будет предусматривать отказ от разработки Ираном ядерного оружия, полный доступ сотрудников МАГАТЭ на ядерные объекты в обмен на частичное снятие санкций США с Тегерана и сохранение мирной ядерной программы, допускает иранист.
Васькин не исключил вероятность подключения России к потенциально новой ядерной сделке в качестве посредника или гаранта договора, как это было при предыдущем соглашении. Но параметры и роль Москвы будут зависеть от результатов договоренностей между Вашингтоном и Тегераном, говорит эксперт.
Американо-иранские переговоры прошли на фоне возможной серьезной эскалации на Ближнем Востоке. За несколько часов до встречи представителей США и Ирана в Риме Reuters со ссылкой на чиновников в израильском правительстве сообщило о готовности Израиля нанести удар по иранским ядерным объектам. По словам собеседников агентства, Тель-Авив за несколько месяцев предложил Белому дому несколько вариантов военной операции в конце весны – летом. Предполагаемый план включал сочетание атак на уровне как ВВС, так и израильского спецназа. Но, как писала The New York Times, США пока сосредоточились на решении иранской ядерной программы дипломатическими способами и не готовы поддержать военное наступление. Теперь израильская сторона готовит проведение ограниченной операции, которая потребует меньшей поддержки Вашингтона, передает Reuters.
По данным Reuters, часть этих военных планов Израиль представлял предыдущей американской администрации Джо Байдена в 2024 г. Почти во всех предусматривалась значительная поддержка со стороны США, а также совместная оборона еврейского государства на случай ответного удара Ирана. Но тогда Вашингтон посчитал эти инициативы неразумными.
За сутки до публикации Reuters источники The Washington Post (WP) сообщили о серьезных спорах внутри американской администрации относительно политики Вашингтона на иранском направлении. Если госсекретарь Марко Рубио и помощник американского президента по национальной безопасности Майкл Уолтц настаивают на нанесении ударов по иранским ядерным объектам, то вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард весьма настороженно относятся к этим действиям. По их оценкам, Тегеран пока не создает ядерное оружие, а американские бомбардировки могут спровоцировать лишь масштабную региональную войну.
Сам Трамп прислушивается как к ястребам, так и к сторонникам дипломатического подхода, но пока не ясно, как долго он будет готов вести переговоры с иранской стороной и чью сторону он в конце концов примет, передают собеседники газеты.
В начале марта издание Axios со ссылкой на источники написало о требовании Трампа к Ирану заключить новое ядерное соглашение в течение двух месяцев, угрожая в противном случае началом боевых действий. В ответ Тегеран привел свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности. А в начале апреля Арагчи в колонке в газете WP предупредил Вашингтон о том, что межгосударственные трения США и Ирана могут спровоцировать дорогостоящий региональный конфликт, чего, по его словам, избранный на антивоенной платформе Трамп хотел бы избежать.
Разногласия внутри американской администрации относительно путей разрешения иранского кризиса преувеличены, считает главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. По его словам, ближневосточная стратегия Белого дома не является разорванной на разные подходы, но при этом эксперт не исключает продвижение Уолтцем и Рубио израильских интересов.
Как считает Васильев, сегодня Трамп хочет избежать новой войны на Ближнем Востоке. Во-первых, эта эскалация не только окажет негативное влияние на стабильность и безопасность региона, но и вызовет рост цен на энергоресурсы, чем создаст дополнительные проблемы для американской экономики, особенно в контексте торговой войны США с Китаем. Во-вторых, продолжает эксперт, нынешняя администрация добивается оптимизации оборонных расходов и проводит перетряску военного кадрового состава, что выбивается из логики потенциальной подготовки США к войне.
С другой стороны, отмечает Васильев, возвращение Трампа в Белый дом сформировало атмосферу неопределенности американской политики: нарушен механизм принятия внешнеполитических решений и теперь оно зависит лишь от личности самого президента.