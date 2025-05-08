Зачем временный лидер Сирии аш-Шараа отправился к Макрону в Париж

Зачем временный лидер Сирии аш-Шараа отправился к Макрону в ПарижВизит главы свергших Асада исламистов – это легитимация режима в обмен на гарантии западному бизнесу
Временный президент Сирии, лидер исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ,
Прием в Елисейском дворце аш-Шараа, особенно после массовых жертв при подавлении восстания алавитов в марте и напряженности вокруг друзов и других сирийских меньшинств, вызвал реакцию во французской политике от левых, правых и центристов. Резче всего высказался лидер оппозиционного крайне правого «Национального объединения» Жордан Барделла, назвав это «позором» и «тяжелой ошибкой». Отвечая на критику, Макрон на пресс-конференции заявил, что в Сирии «ситуация неидеальна» и не разрешится «ни через неделю, ни через месяц».
«Что я вижу, так это то, что есть действующий лидер. Он положил конец режиму, который мы осуждали, с которым боролись. Он готов взять на себя обязательства. Первые действия привели к результатам, которые соответствуют принятым обязательствам», – заверил Макрон, отметив, что аш-Шараа «в здравом уме».
В пример он привел разоружение «Хезболлы», борьбу с ИГ (группировка запрещена и признана террористической в России, в ранние годы гражданской войны в Сирии аш-Шараа был с ней связан), в составе которой есть и французские граждане, соглашение об интеграции сирийских курдов Союза демократических сил, установление «правосудия переходного периода» и борьбу с наркотрафиком.
Контекст визита аш-Шараа
Это уже не первый зарубежный визит аш-Шараа. В феврале, спустя три месяца после захвата большей части страны ХТШ, он, в конце января объявленный временным президентом, посетил Саудовскую Аравию и Турцию. Там аш-Шараа встретился с саудовским кронпринцем Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан стал первым, кто посетил Дамаск после свержения президента Башара Асада в декабре 2024 г. В январе 2025 г. сирийскую столицу навестили возглавлявшая тогда МИД ФРГ Анналена Бербок и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Незадолго до февральского турне аш-Шараа в Дамаске представитель военного операционного командования Абдель Гани анонсировал роспуск и интеграцию ХТШ в новые силовые структуры. Весомых доказательств реального сворачивания ХТШ и прекращения лидерства там аш-Шараа нет. Группировка признана террористической также в США, Великобритании, Канаде, Аргентине, Новой Зеландии, Индонезии, Турции и ООН.
Визит аш-Шараа происходит спустя полтора месяца после кровопролитного подавления восстания алавитов, ранее являвшихся лояльными свергнутому президенту Асада и вскоре после обострения отношений с Израилем. Тот произвел массированные воздушные удары в начале мая по Сирии, включая и атаку по резиденции аш-Шараа.
Предлогом стала защита живущих рядом с оккупированными Израилем Голанскими высотами общин религиозной группы друзов. Друзы, живущие в ряде стран Ближнего Востока, являются историческими союзниками Израиля. Новые власти в Дамаске пытаются взять их общины силой под свой контроль.
Тель-Авив заявил о готовности армии обороны Израиля, расширившей после падения Асада зону оккупации вокруг Голан, жестко действовать против новых сирийских властей.
«У нас есть интересы в Сирии»
Макрон на пресс-конференции подчеркнул, что «у нас есть интересы в Сирии», упирая в первую очередь на «безопасность и стабильность вашей страны, региона». «Поэтому я думаю, что мы должны с чистой совестью смотреть на роль Франции, которая заключается в защите ее интересов», – сказал французский президент.
Косвенно Макрон коснулся и внутренней ситуации с меньшинствами в Сирии, попросив аш-Шараа «защищать всех сирийцев без исключения», Старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов напомнил, что Франция 1 мая осудила и насилие в Сирии, и способствующие эскалации действия Израиля. Но на самом деле Париж не особенно занят судьбой друзов, считает эксперт.
«Париж традиционно считает себя покровителем сирийских и ливанских христиан, в отличие от ранее пострадавших от резни алавитов и друзов, – продолжает Сухов. – А безопасность Ливана, его границ, ответственность за которую старается традиционно брать на себя Париж, является одним из ключевых вопросов для Макрона в его коммуникации с аш-Шараа. За гарантии ему могут посулить и дальнейшее смягчение санкций, и финансовую помощь».
И действительно, среди успехов аш-Шараа, на которые ссылался Макрон на пресс-конференции 7 марта, были упомянуты и переговоры Дамаска с Ливаном о пограничном урегулировании после вооруженных столкновений близ района подавления восстания алавитов в середине марта.
За время, прошедшее со времен арабской весны 2011-2012 гг., начала и течения гражданской войны, Франция в Сирии утратила когда-то заметное, еще со времен протектората, экономическое и культурно-политическое присутствие и связи в стране, замечает ведущий эксперт Центра стратегических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ Алексей Чихачев.
Теперь, по его словам, Париж намерен восстановить часть позиций. То, что из образовательных программ исламисты изъяли антиколониальные и антифранцузские сюжеты, создает положительный фон, отмечает Сухов. С 1920 по 1946 г. Сирия вместе с Ливаном была подмандатной территорией Франции. Макрон в своей речи упомянул эти исторические связи «это и [Франции] история».
«Кроме того, Франция заинтересована в том, чтобы новое сирийское руководство, еще окончательно не решившее вопрос отношений с Россией и ее базами, дистанцировалось от Москвы», – отмечает Чихачев.
Легитимация в обмен на преференции
ЕС и его члены уже отреагировали на институционализацию исламистов ХТШ, начавших выстраивать собственные властные структуры. Совет Европы в конце февраля приостановил санкции против Дамаска в энергетике и транспорте, исключил из санкционных списков государственную авиакомпанию и четыре сирийских банка (с финансовыми организациями разрешены транзакции в гуманитарных областях).
В начале того же месяца приглашение посетить Францию аш-Шараа отправил Макрон. В середине марта ЕС выделил Сирии и соседям 5,8 млрд евро на «смягчение последствий гражданской войны» – 4,2 млрд евро грантами, 1,6 млрд евро – кредитами. Суммы, необходимые для восстановления экономики страны после 13 лет войны, по оценкам, в сотни раз больше. Еще в мае 2016 г. тогда еще президент Сирии Башар Асад заявлял о $400 млрд. Эрдоган же в начале января, после падения Асада, заявил, что для возвращения нормальной жизни международное сообщество должно вложить в Сирию уже $500 млрд.
Теперь Макрон на пресс-конферецнии, отмечая успехи правления аш-Шараа в области стабилизации ситуации и сдерживании насилия, заметил, «в ближайшие недели необходимо последовательно работать над тем, чтобы наряду с уже достигнутым прогрессом, была возможна [полная] отмена санкций, пытаясь убедить наших партнеров и нас действовать в этом направлении».
«И мы посмотрим на следующие шесть месяцев. И если что-то придется повернуть вспять, мы сможем провести переоценку», – добавил Макрон.
Сухов отмечает, что аш-Шараа пока не питает иллюзий о способности Парижа или ЕС оказать Дамаску значимую финансовую помощь, хотя, в отличие от США, они смягчают санкции. Временного президента Сирии визит интересует как продолжение легитимации, добавляет востоковед. Других направлений для европейских поездок аш-Шараа, кроме Франции, особо и нет, замечает Чихачев: британцам и немцам сирийские дела интересны меньше, нежели Украина, Италия дистанцировалась. При этом перед прилетом аш-Шараа в Париж там Макрон встречался с вновь избранным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Франция, порвавшая связи с Сирией наряду с Турцией еще в 2012 г., в декабре анонсировала их возобновление. И хотя посольство Франции в Дамаске пока не начало полноценно функционировать, в Сирии работает французский бизнес. И сейчас не столько аш-Шараа заинтересован в европейцах, сколько сами они – и, в первую очередь, французы – заинтересованы в нем как в лице, способном гарантировать безопасность возвращения их бизнеса, говорит Сухов.
«Ворота Сирии» в управлении Франции
За неделю до визита аш-Шараа французская транспортная компания CMA CGM переподписала 30-летний контракт с новым сирийским правительством на управление крупнейшим сирийским портом Латакия (рядом – российская авиабаза «Хмеймим»). Договор также оговаривает его развитие, включая строительство нового глубоководного причала. Об этом Reuters сообщил представитель компании.
По условиям соглашения, власти Сирии получат 60% доходов от портовых операций, CMA CGM – 40%. В первый год действия контракта на развитие порта будет направлено $34 млн, а причал построят за четыре года.
CMA CGM начала управлять контейнерным терминалом в Латакии в 2009 г. Последний раз контракт продлен на те же 30 лет осенью 2024 г., перед падением Асада. После чего, став недействительным, требовал подтверждения.
По словам Сухова, в деловом плане Париж беспокоят именно прочные гарантии для этой сделки: в случае надлежащего исполнения контроль над портом Латакии и ремонтными мощностями дает возможность извлекать прибыль от потока судов в Восточном Средиземноморье.