Зачем временный лидер Сирии аш-Шараа отправился к Макрону в Париж

В начале того же месяца приглашение посетить Францию аш-Шараа отправил Макрон. В середине марта ЕС выделил Сирии и соседям 5,8 млрд евро на «смягчение последствий гражданской войны» – 4,2 млрд евро грантами, 1,6 млрд евро – кредитами. Суммы, необходимые для восстановления экономики страны после 13 лет войны, по оценкам, в сотни раз больше. Еще в мае 2016 г. тогда еще президент Сирии Башар Асад заявлял о $400 млрд. Эрдоган же в начале января, после падения Асада, заявил, что для возвращения нормальной жизни международное сообщество должно вложить в Сирию уже $500 млрд.