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Придет ли Сирия к децентрализации?

Проблема меньшинств между внешними атаками и внутренними конфликтами
Кирилл Семенов , эксперт Российского совета по международным делам, политолог

Израильские ВВС 2–3 мая нанесли массированные удары по Сирии, ставшие крупнейшими с декабря 2024 г., когда была разрушена значительная часть военной инфраструктуры САР. В этот раз цели включали и районы близ президентского дворца, что вызвало осуждение арабских и исламских государств. Эскалация совпала с нормализацией обстановки в пригородах Дамаска Ашрафия-Сахная и Джармана, а также в провинции Сувейда – населенных преимущественно друзами – после конфликтов, спровоцированных поддельной аудиозаписью, оскорбительной для мусульман-суннитов.

Столкновения между формированиями друзов и неподконтрольными Дамаску суннитскими фракциями дополнялись атаками на подразделения МВД Сирии (СОБ), пытавшиеся развести стороны, некоторыми группировками друзов, враждебных правительству и рассчитывающих на израильскую поддержку для создания своего квазигосударства. Израиль, в свою очередь, стремится использовать проблему меньшинств для сохранения хаоса в Сирии, а теперь также расширения буферной зоны за счет друзских территорий на юге, продлив «коридор Давида» к курдским районам вдоль границы с Ираком.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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