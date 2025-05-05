Придет ли Сирия к децентрализации?Проблема меньшинств между внешними атаками и внутренними конфликтами
Израильские ВВС 2–3 мая нанесли массированные удары по Сирии, ставшие крупнейшими с декабря 2024 г., когда была разрушена значительная часть военной инфраструктуры САР. В этот раз цели включали и районы близ президентского дворца, что вызвало осуждение арабских и исламских государств. Эскалация совпала с нормализацией обстановки в пригородах Дамаска Ашрафия-Сахная и Джармана, а также в провинции Сувейда – населенных преимущественно друзами – после конфликтов, спровоцированных поддельной аудиозаписью, оскорбительной для мусульман-суннитов.
Столкновения между формированиями друзов и неподконтрольными Дамаску суннитскими фракциями дополнялись атаками на подразделения МВД Сирии (СОБ), пытавшиеся развести стороны, некоторыми группировками друзов, враждебных правительству и рассчитывающих на израильскую поддержку для создания своего квазигосударства. Израиль, в свою очередь, стремится использовать проблему меньшинств для сохранения хаоса в Сирии, а теперь также расширения буферной зоны за счет друзских территорий на юге, продлив «коридор Давида» к курдским районам вдоль границы с Ираком.