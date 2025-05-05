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Начнет ли Израиль новую войну в Сирии ради защиты друзов

Израильские авиаудары сорвали атаки исламистов на друзский район
Нурлан Гасымов
Израиль провел самую масштабную воздушную атаку на Сирию с начала 2025&nbsp;г.
Израиль провел самую масштабную воздушную атаку на Сирию с начала 2025 г. / HASAN BELAL / NurPhoto via AFP

Израильские ВВС с вечера 30 апреля по 2 мая нанесли серию массированных воздушных ударов по военным объектам и зенитным установкам в Сирии, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Одновременно Израиль развернул на сирийской границе свои войска, «чтобы не допустить проникновения вражеских сил на израильскую территорию и в деревни друзов» (друзы – религиозное меньшинство, проживающее в Израиле, Ливане и Сирии).

По данным израильской вещательной корпорации KAN, в настоящее время Тель-Авив готовит новый список сирийских целей для потенциальной атаки. Военная эскалация последовала на фоне кровопролитного столкновения между сирийскими правительственными силами и друзскими ополчениями в пригороде Дамаска и на юге страны.

Сирийское информационное агентство SANA сообщило об израильских авиаударах вблизи президентского дворца в Дамаске, в провинциях Латакия, Хама, а также Дераа на юге Сирии. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщил более чем о 20 ударах по военным целям и назвал эту атаку израильских ВВС самой масштабной с начала года.

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа в своем заявлении осудил нападение воздушных сил Израиля на сирийскую территорию и назвал этот удар частью продолжающихся враждебных актов, направленных на подрыв национальной стабильности.

Кто такие друзы

Друзы – закрытая этноконфессиональная группа арабов на Ближнем Востоке. В мире их около 1,5 млн человек, проживают они преимущественно в Сирии (свыше 850 000 человек), Ливане (280 000) и Израиле (120 000). Вероучение друзов возникло в X в. в рамках шиизма исмаилитского толка, но позднее полностью от него отделилось, образовав отдельную монотеистическую религию.

Поводом для воздушной атаки Израиля на Сирию стали начавшиеся 30 апреля вооруженные столкновения между правительственными силами и ополчениями друзов в пригороде Дамаска Джарамана и провинции Эс-Сувейда на юге страны. Как передают Reuters и Associated Press, межрелигиозное насилие спровоцировала опубликованная в соцсети аудиозапись, где предположительно один из лидеров сирийских друзов негативно отзывается о пророке Мухаммеде. Но позднее сирийское МВД установило, что на записи говорит другой человек. Тем не менее после этого сообщения в местах компактного проживания друзов начались мародерство, грабежи и убийства. По данным SOHR, за время этих событий погибло 119 человек.

В ответ начальник генштаба израильской армии генерал Эяль Замир отдал распоряжение своим военным подготовиться к ударам по сирийским правительственным целям, «если насилие против общин друзов продолжится». Позже израильские премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац в совместном заявлении сообщили, что атаками на Сирию Израиль дает «четкий сигнал сирийскому режиму о недопустимости продвижения правительственных сил к югу от Дамаска и любой угрозы друзской общине».

Это второй зафиксированный случай межрелигиозного столкновения в Сирии с момента прихода к власти исламистов во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в декабре 2024 г. Предыдущий всплеск насилия был зафиксирован в начале марта в провинции Латакия на северо-западе страны (родина предыдущего президента Башара Асада), в местах компактного проживания другого религиозного меньшинства – алавитов. Тогда, по данным SOHR, погибло более 1000 человек.

Израиль ради сирийских друзов вряд ли станет проводить крупные наступательные операции в Сирии, его действия ограничатся лишь нанесением авиационных ударов, полагает программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров.

При этом Бочаров не исключил вероятность расширения израильской буферной зоны на юге Сирии, чтобы взять под защиту друзские населенные пункты, а также оказать им помощь в создании местных органов власти.

С экспертом согласен президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. По его мнению, захват территории может позволить Израилю расширить контроль над водными ресурсами региона. «Водная безопасность – актуальная проблема для всех стран Ближнего Востока. Не думаю, что текущая сирийская власть в ближайшее время сможет что-то противопоставить Израилю», – добавил эксперт.

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