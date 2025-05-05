Начнет ли Израиль новую войну в Сирии ради защиты друзов

Поводом для воздушной атаки Израиля на Сирию стали начавшиеся 30 апреля вооруженные столкновения между правительственными силами и ополчениями друзов в пригороде Дамаска Джарамана и провинции Эс-Сувейда на юге страны. Как передают Reuters и Associated Press, межрелигиозное насилие спровоцировала опубликованная в соцсети аудиозапись, где предположительно один из лидеров сирийских друзов негативно отзывается о пророке Мухаммеде. Но позднее сирийское МВД установило, что на записи говорит другой человек. Тем не менее после этого сообщения в местах компактного проживания друзов начались мародерство, грабежи и убийства. По данным SOHR, за время этих событий погибло 119 человек.