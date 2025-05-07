Reuters: Сирия и Израиль ведут переговоры при посредничестве ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) создали канал связи для непрямых переговоров между Израилем и Сирией на фоне растущей напряженности в отношениях стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Собеседники агентства уточнили, что секретные контакты сосредоточены на вопросах безопасности и разведки и нацелены на укрепление доверия между Сирией и Израилем. Переговоры инициировали через несколько дней после официального визита временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в ОАЭ 13 апреля. По словам источников, на них сейчас обсуждаются только технические вопросы, связанные с безопасностью и борьбой с терроризмом.
Reuters отмечает, что точной информации о том, вернулись ли Сирия и Израиль к переговорам после израильского удара по территории рядом с президентским дворцом в Дамаске, нет. Один из источников заявил, что за последнюю неделю стороны поддерживали контакт по другим каналам для урегулирования ситуации.
2 мая Армия обороны Израиля сообщила, что израильские истребители нанесли удар в районе президентского дворца в Дамаске. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные атаковали цель рядом с дворцом исполняющего обязанности президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. Это было сделано для недопуска отправки войск к югу от Дамаска и предотвращения угрозы для общины друзов в арабской республике.
Аш-Шараа назвал израильский удар по территории президентского дворца в Дамаске опасной эскалацией против Сирии и осудил атаку.