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Reuters: Сирия и Израиль ведут переговоры при посредничестве ОАЭ

Ведомости

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) создали канал связи для непрямых переговоров между Израилем и Сирией на фоне растущей напряженности в отношениях стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства уточнили, что секретные контакты сосредоточены на вопросах безопасности и разведки и нацелены на укрепление доверия между Сирией и Израилем. Переговоры инициировали через несколько дней после официального визита временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в ОАЭ 13 апреля. По словам источников, на них сейчас обсуждаются только технические вопросы, связанные с безопасностью и борьбой с терроризмом.

Reuters отмечает, что точной информации о том, вернулись ли Сирия и Израиль к переговорам после израильского удара по территории рядом с президентским дворцом в Дамаске, нет. Один из источников заявил, что за последнюю неделю стороны поддерживали контакт по другим каналам для урегулирования ситуации.

2 мая Армия обороны Израиля сообщила, что израильские истребители нанесли удар в районе президентского дворца в Дамаске. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные атаковали цель рядом с дворцом исполняющего обязанности президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. Это было сделано для недопуска отправки войск к югу от Дамаска и предотвращения угрозы для общины друзов в арабской республике.

Аш-Шараа назвал израильский удар по территории президентского дворца в Дамаске опасной эскалацией против Сирии и осудил атаку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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