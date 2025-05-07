Reuters: Сирия и Израиль ведут переговоры при посредничестве ОАЭ

Собеседники агентства уточнили, что секретные контакты сосредоточены на вопросах безопасности и разведки и нацелены на укрепление доверия между Сирией и Израилем. Переговоры инициировали через несколько дней после официального визита временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в ОАЭ 13 апреля. По словам источников, на них сейчас обсуждаются только технические вопросы, связанные с безопасностью и борьбой с терроризмом.