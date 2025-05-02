Сирийский лидер назвал опасной эскалацией израильские удары по дворцу
Исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аш-Шараа считает опасной эскалацией против сувернитета арабской республики авиаудары Израиля по территории президентского дворца в Дамаске. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на его заявление.
Аш-Шараа осудил ночную израильскую атаку.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские истребители ударили в районе президентского дворца в Дамаске. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные атаковали цель рядом с дворцом аш-Шараа. Он уточнил, что это было сделано для недопуска отправки войск к югу от Дамаска и предотвращения угрозы для общины друзов в Сирии.
В декабре 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прошлого правительства. Бывший президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в России. 29 января исполняющим обязанности главы государства стал аш-Шараа.