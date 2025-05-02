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Сирийский лидер назвал опасной эскалацией израильские удары по дворцу

Ведомости

Исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аш-Шараа считает опасной эскалацией против сувернитета арабской республики авиаудары Израиля по территории президентского дворца в Дамаске. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на его заявление.

Аш-Шараа осудил ночную израильскую атаку.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские истребители ударили в районе президентского дворца в Дамаске. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные атаковали цель рядом с дворцом аш-Шараа. Он уточнил, что это было сделано для недопуска отправки войск к югу от Дамаска и предотвращения угрозы для общины друзов в Сирии.

В декабре 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прошлого правительства. Бывший президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в России. 29 января исполняющим обязанности главы государства стал аш-Шараа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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