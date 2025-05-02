Сирийский лидер назвал опасной эскалацией израильские удары по дворцу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские истребители ударили в районе президентского дворца в Дамаске. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные атаковали цель рядом с дворцом аш-Шараа. Он уточнил, что это было сделано для недопуска отправки войск к югу от Дамаска и предотвращения угрозы для общины друзов в Сирии.