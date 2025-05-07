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В Кремле не планируют приглашать на парад живущих в России Асада и Януковича

Ведомости

Бывших президентов зарубежных государств, которые сейчас живут в России, приглашать на парад Победы в Великой Отечественной войне в Москве не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Таких планов не было», – уточнил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном присутствии на параде экс-президента Сирии Башара Асада и бывшего президента Украины Виктора Януковича.

6 мая помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Москву на парад к 80-летию Победы приедут лидеры 29 стран – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Южной Осетии. Кроме того, Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены на достаточно высоком уровне.

Ожидаются официальные визиты президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама. Президент РФ Владимир Путин с 7 по 10 мая проведет более 15 двусторонних переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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