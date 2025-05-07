В Кремле не планируют приглашать на парад живущих в России Асада и Януковича
Бывших президентов зарубежных государств, которые сейчас живут в России, приглашать на парад Победы в Великой Отечественной войне в Москве не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Таких планов не было», – уточнил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном присутствии на параде экс-президента Сирии Башара Асада и бывшего президента Украины Виктора Януковича.
6 мая помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Москву на парад к 80-летию Победы приедут лидеры 29 стран – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Южной Осетии. Кроме того, Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены на достаточно высоком уровне.
Ожидаются официальные визиты президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама. Президент РФ Владимир Путин с 7 по 10 мая проведет более 15 двусторонних переговоров.