Собянин: в небе над Москвой уничтожены четыре беспилотника

За день 31 августа российские средства ПВО сбили 180 беспилотников над регионами. В период с 8:00 по 20:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА над восемью областями: Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской и Тульской. Дроны также нейтрализованы над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.