Собянин: в небе над Москвой уничтожены четыре беспилотника
Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили четыре беспилотника в небе над Москвой, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Сообщение об этом пришло в 23:11 мск.
На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Ранее в 2:46 мск 31 августа Собянин сообщал об уничтожении шести беспилотников. Так, в небе над столицей всего сбили 10 дронов.
За день 31 августа российские средства ПВО сбили 180 беспилотников над регионами. В период с 8:00 по 20:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА над восемью областями: Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской и Тульской. Дроны также нейтрализованы над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.
Также в результате атаки украинских беспилотников на жилые дома в Екатеринбурге пострадали четыре человека.