В Госдуме предложили правительству изменить постановление об учете животных

Речь идет о правилах, по которым владельцы личных подсобных хозяйств, где содержится более 10 голов домашней птицы, должны поставить ее на учет. Если поголовье в хозяйстве меньше 10, то срок постановки на учет составит не позднее 1 сентября 2029 г.