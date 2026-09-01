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В Госдуме предложили правительству изменить постановление об учете животных

Максим Цуланов

В Госдуме призывают правительство изменить постановление об учете сельскохозяйственных животных. Об этом сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Необходимо создавать условия для развития личных подсобных хозяйств, а не под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие принимать решения, которые правильно было предварительно обсудить с сельскими жителями, депутатами, экспертами», – сказал он (цитата по ТАСС).

Речь идет о правилах, по которым владельцы личных подсобных хозяйств, где содержится более 10 голов домашней птицы, должны поставить ее на учет. Если поголовье в хозяйстве меньше 10, то срок постановки на учет составит не позднее 1 сентября 2029 г.

На фоне этих требований в сети стали публиковать шуточные видео, где владельцы посещали МФЦ со своими курицами и петухами. Володин заявил, что в Госдуму поступает много обращений от жителей по реализации постановления кабмина.

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