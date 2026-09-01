Российский посол Келин завершил свою миссию в Великобритании
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол РФ в Великобритании Андрей Келин планово завершил свою миссию в Лондоне. Дипломат подчеркнула, что посольство продолжает функционировать в нормальном режиме.
«Все нормально у нас с посольством, с его функционированием. И с Андреем Келиным все хорошо – все идет планово. Андрей Владимирович завершил планово свое пребывание на посту посла», – сказала Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Она отметила, что тему завершения миссии Келина активно развивали в британских таблоидах. Назначение нового посла является прерогативой президента, поэтому МИД не будет давать комментариев на этот счет.
Захарова также высоко оценила работу Келина в Лондоне. «Находясь в Лондоне в крайне сложный период... он провел большую работу по защите интересов нашей страны, сохранению каналов диалога при этом. Это происходило, кстати, вопреки усилиям британской стороны по полному демонтажу двусторонних отношений», – добавила она.
Ранее британская газета The Times сообщила, что Келин покинул пост 21 июля 2026 г., а Москва пока не представила кандидатуру преемника. Издание интерпретировало это как возможный признак понижения уровня дипотношений, однако в МИДе опровергли такие предположения, назвав их домыслами. В настоящее время посольство возглавляет временный поверенный в делах. Келин возглавлял дипмиссию в Лондоне с 2019 г. За время его работы отношения Москвы и Лондона оставались крайне напряженными: он неоднократно заявлял о работе британских военных на Украине и называл их законными целями для российской армии, а также предупреждал об ответе на попытки Британии захватывать суда РФ.