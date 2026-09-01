Российский посол Келин завершил свою миссию в Великобритании

Ранее британская газета The Times сообщила, что Келин покинул пост 21 июля 2026 г., а Москва пока не представила кандидатуру преемника. Издание интерпретировало это как возможный признак понижения уровня дипотношений, однако в МИДе опровергли такие предположения, назвав их домыслами. В настоящее время посольство возглавляет временный поверенный в делах. Келин возглавлял дипмиссию в Лондоне с 2019 г. За время его работы отношения Москвы и Лондона оставались крайне напряженными: он неоднократно заявлял о работе британских военных на Украине и называл их законными целями для российской армии, а также предупреждал об ответе на попытки Британии захватывать суда РФ.