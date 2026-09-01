Захарова назвала назначение Федорова советником главы минобороны Италии абсурдом
Вступление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова в должность советника главы итальянского оборонного ведомства Гуидо Крозетто является театром абсурда. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе пресс-конференции Восточного экономического форума (ВЭФ).
По словам дипломата, в мире еще не было случаев, когда на пост, связанный с инновациями, назначают человека, который стал известен за счет кровожадности и стремления убивать русских.
«Я считаю, что это позор для Италии. Это говорит о том, что в первую очередь итальянское правительство просто «плюнуло в лицо» итальянцам, показав, что специалистов по инновациям внутри Италии нет», – подчеркнула представитель МИДа (цитата по ТАСС).
Она также указала, что итальянские власти при этом говорят гражданам о правах человека и гуманитарном праве. Захарова назвала это лицемерием и противоречием, в которую втянули итальянцев.
28 августа Politico писало, что Федоров принял предложение итальянского министра обороны и будет работать его советником по инновациям в оборонной сфере. Экс-министр обороны будет совмещать работу советника с основной деятельностью на Украине, в том числе с созданием инвестиционного фонда в оборонной сфере.