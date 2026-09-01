Захарова назвала назначение Федорова советником главы минобороны Италии абсурдом

«Я считаю, что это позор для Италии. Это говорит о том, что в первую очередь итальянское правительство просто «плюнуло в лицо» итальянцам, показав, что специалистов по инновациям внутри Италии нет», – подчеркнула представитель МИДа (цитата по ТАСС).