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Захарова назвала назначение Федорова советником главы минобороны Италии абсурдом

Сергей Пахомов

Вступление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова в должность советника главы итальянского оборонного ведомства Гуидо Крозетто является театром абсурда. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе пресс-конференции Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам дипломата, в мире еще не было случаев, когда на пост, связанный с инновациями, назначают человека, который стал известен за счет кровожадности и стремления убивать русских.

«Я считаю, что это позор для Италии. Это говорит о том, что в первую очередь итальянское правительство просто «плюнуло в лицо» итальянцам, показав, что специалистов по инновациям внутри Италии нет», – подчеркнула представитель МИДа (цитата по ТАСС).

Она также указала, что итальянские власти при этом говорят гражданам о правах человека и гуманитарном праве. Захарова назвала это лицемерием и противоречием, в которую втянули итальянцев.

28 августа Politico писало, что Федоров принял предложение итальянского министра обороны и будет работать его советником по инновациям в оборонной сфере. Экс-министр обороны будет совмещать работу советника с основной деятельностью на Украине, в том числе с созданием инвестиционного фонда в оборонной сфере.

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