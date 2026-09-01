Вице-президент Bank of America погибла в результате нападения с ножом
Вице-президент Bank of America Эрин Пиаченти погибла в результате нападения с ножом, совершенного накануне около площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на городскую полицию.
Пиаченти скончалась в больнице от полученных ножевых ранений. Она занимала должность вице-президента Bank of America по вопросам выбора бизнеса и конфликтов.
По данным полиции, нападавшая с двумя ножами сначала ранила 68-летнего туриста из Род-Айленда, а примерно через 20 секунд ударила ножом Пиаченти. Мужчина был госпитализирован в стабильном состоянии.
Полицейские задержали подозреваемую, когда она продолжала держать в руках ножи. После того как электрошокеры не остановили женщину и она двинулась в сторону сотрудников, двое полицейских открыли огонь. Подозреваемая была доставлена в больницу, где скончалась.
Полиция считает нападение случайным и неспровоцированным. Следователи также не нашли оснований считать произошедшее террористическим актом.