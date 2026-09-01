Песков: в Бишкеке обсуждалось проведение переговоров по Украине в Турции

В ходе встречи Путин отметил, что Москва и Анкара продолжают реализацию крупных совместных проектов, в том числе строительство АЭС «Аккую». Российский президент также назвал Турцию одним из привилегированных партнеров России во внешнеполитической и экономической сферах.