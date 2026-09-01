Песков: в Бишкеке обсуждалось проведение переговоров по Украине в Турции
На встрече в Бишкеке обсуждалась возможность проведения переговоров по украинскому урегулированию на территории Турции. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил «Ведомостям».
«Да, турецкая сторона предлагает это постоянно на самых различных уровнях», – сказал представитель Кремля.
Встреча президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана прошла 1 сентября на полях саммита ШОС в государственной резиденции «Ала-Арча». Переговоры продолжались около полутора часов вместо запланированных 30 минут.
В ходе встречи Путин отметил, что Москва и Анкара продолжают реализацию крупных совместных проектов, в том числе строительство АЭС «Аккую». Российский президент также назвал Турцию одним из привилегированных партнеров России во внешнеполитической и экономической сферах.
Эрдоган, в свою очередь, заявил, что придает большое значение переговорам с Путиным в Бишкеке. По его словам, российско-турецкие отношения стремительно развиваются.