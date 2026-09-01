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Спецпосланник Ватикана посетит Москву в сентябре

Анна Суслова

Спецпосланник Ватикана кардинал Маттео Дзуппи приедет в Москву в сентябре, заявил в интервью «Вести» помощник президента РФ Юрий Ушаков. Дзуппи планирует обсудить вопрос урегулирования украинского кризиса.

«Кардинал Дзуппи несколько раз приезжал к нам. У него в основном гуманитарные вопросы, их и продолжим обсуждать», – сказал он.

Ушаков добавил, что помимо гуманитарных вопросов будет также затронута «политическая сторона дела».

Как отметил помощник президента, вопрос о прибытии Дзуппи обсуждался ранее, во время визита в Москву главы дипломатии Ватикана архиепископа Пола Галлахера. Он приезжал 24 августа и пробыл в столице четыре дня, встретившись с Ушаковым. В ходе беседы стороны обсудили актуальные темы международной повестки.

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