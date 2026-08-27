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Ушаков встретился с главой дипслужбы Ватикана

Ксения Наумчик

Помощник президента России Юрий Ушаков встретился с главой дипломатической службы Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Об этом сообщил государственный секретариат Святого престола в соцсети Х.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные темы международной повестки.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать эту новость. По его словам, Кремль не анонсировал встречу помощника президента России с главой дипломатии Ватикана.

25 августа Галлахер провел в Москве переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это его первая поездка в Россию с осени 2021 г. Визит Галлахера в Россию начался 24 августа и продлится пять дней. На итоговой пресс-конференции он передал призыв папы Льва XIV к завершению военных действий и началу «подлинных переговоров с поддержкой международного сообщества». По словам представителя Ватикана, с Лавровым обсуждались непосредственно пути достижения долгосрочного мира на Украине.После переговоров с Лавровым Галлахер планировал встретиться с главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Антонием.

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