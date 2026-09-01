Путин назвал угрозы Зеленского авиакомпаниям заявкой на гостерроризм

В ходе пресс-конференции Путин также отметил, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в целом заморожен, однако контакты между спецслужбами сохраняются, напомнив, что подобная практика существовала даже в годы холодной войны. Так он прокомментировал недавний визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.