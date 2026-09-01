Путин назвал угрозы Зеленского авиакомпаниям заявкой на гостерроризм
Угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес авиакомпаний, выполняющих рейсы над Россией, можно расценивать как «заявку на государственный терроризм». Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.
Российский лидер напомнил, что Украина одновременно предлагает возобновить переговоры и выступает за проведение встреч на высшем уровне.
«А с террористами переговоров не ведут», – заявил Путин.
Президент также предупредил об ответе России в случае подобных действий.
«Если такие трагедии будут происходить – мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – сказал он.
До этого Зеленский в своем Telegram-канале обратился к международным авиакомпаниям, выполняющим полеты над Россией, и призвал их отказаться от таких рейсов из-за угрозы беспилотников. Он заявил, что российское воздушное пространство становится «полностью опасным» и «де-факто будет закрываться».
В ходе пресс-конференции Путин также отметил, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в целом заморожен, однако контакты между спецслужбами сохраняются, напомнив, что подобная практика существовала даже в годы холодной войны. Так он прокомментировал недавний визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.