Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI794,27-0,05%RGBI113,88+0,21%CNY Бирж.12,93+1,33%IMOEX2 187,33+0,39%RGBITR773,28+0,23%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин объяснил, почему РФ не бьет по руководству Украины

Ведомости

Россия не наносит удары по военно-политическому руководству Украины, поскольку ей могут понадобиться переговорщики с украинской стороны, если Киев соберется вести диалог. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке.

«Россия не наносит удары по военно-политическому руководству Украины, потому что ей понадобятся переговорщики с украинской стороны, если Киев соберется вести диалог», – сказал президент. При этом президент предупредил, что если «заявки Зеленского на государственный терроризм реализуются», Москва подумает, что ей предпринять.

Путин также сообщил, что переговорный процесс по украинскому треку в целом заморожен.

Ранее, в июне 2025 г., Путин уже заявлял, что с Киевом не о чем разговаривать, поскольку Украина делает ставку на терроризм. «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на терроризм?» – говорил тогда президент.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте