Путин объяснил, почему РФ не бьет по руководству Украины

«Россия не наносит удары по военно-политическому руководству Украины, потому что ей понадобятся переговорщики с украинской стороны, если Киев соберется вести диалог», – сказал президент. При этом президент предупредил, что если «заявки Зеленского на государственный терроризм реализуются», Москва подумает, что ей предпринять.