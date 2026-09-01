Путин объяснил, почему РФ не бьет по руководству Украины
Россия не наносит удары по военно-политическому руководству Украины, поскольку ей могут понадобиться переговорщики с украинской стороны, если Киев соберется вести диалог. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке.
«Россия не наносит удары по военно-политическому руководству Украины, потому что ей понадобятся переговорщики с украинской стороны, если Киев соберется вести диалог», – сказал президент. При этом президент предупредил, что если «заявки Зеленского на государственный терроризм реализуются», Москва подумает, что ей предпринять.
Путин также сообщил, что переговорный процесс по украинскому треку в целом заморожен.
Ранее, в июне 2025 г., Путин уже заявлял, что с Киевом не о чем разговаривать, поскольку Украина делает ставку на терроризм. «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на терроризм?» – говорил тогда президент.