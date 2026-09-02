Путин: Россия хочет не заморозить, а прекратить украинский конфликт

Путин отметил, что позиция союзников России заключается в том, что они надеются на скорейшее прекращение войны, «желательно мирными средствами». Он подчеркнул, что вопрос о мирных переговорах находится в постоянной повестке дня, и правительство страны его постоянно обсуждает.