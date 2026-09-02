Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VTBR51,145-1,39%CNY Бирж.12,93+1,33%IMOEX2 187,33+0,39%RTSI794,27-0,05%RGBI113,88+0,21%RGBITR773,28+0,23%
Главная / Политика /

Путин: Россия хочет не заморозить, а прекратить украинский конфликт

Анна Суслова

Россия хочет не заморозить, а прекратить украинский конфликт и добиться длительного мира, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке.

«Мы не заморозить, мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира», – сказал Путин, отвечая на вопрос «Ведомостей».

Путин отметил, что позиция союзников России заключается в том, что они надеются на скорейшее прекращение войны, «желательно мирными средствами». Он подчеркнул, что вопрос о мирных переговорах находится в постоянной повестке дня, и правительство страны его постоянно обсуждает.

В июле Путин заявил, что уверен в победе России. Он подчеркнул, что спецоперация рано или поздно будет завершена, а чувство единства должно сохраняться и далее.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её