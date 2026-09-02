Путин: Россия хочет не заморозить, а прекратить украинский конфликт
Россия хочет не заморозить, а прекратить украинский конфликт и добиться длительного мира, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке.
«Мы не заморозить, мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира», – сказал Путин, отвечая на вопрос «Ведомостей».
Путин отметил, что позиция союзников России заключается в том, что они надеются на скорейшее прекращение войны, «желательно мирными средствами». Он подчеркнул, что вопрос о мирных переговорах находится в постоянной повестке дня, и правительство страны его постоянно обсуждает.
В июле Путин заявил, что уверен в победе России. Он подчеркнул, что спецоперация рано или поздно будет завершена, а чувство единства должно сохраняться и далее.