Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
HYDR0,292-1,08%CNY Бирж.11,479-0,81%IMOEX2 165,54+0,96%RTSI874,26+1,44%RGBI115+0,54%RGBITR771,66+0,63%
Главная / Политика /

Путин заявил, что уверен в победе России

Президент спрогнозировал потерю Украиной западных земель
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин заявил об уверенности в победе России. Об этом он сказал на встрече с военнослужащими Военно-морского флота.

«Так и будет, сомнений нет. У меня нет сомнений ни на секунду», – подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что бойцам приходится сложнее, чем ему. Спецоперация, безусловно, по его словам, рано или поздно будет завершена, а чувство единства должно сохраняться и далее.

«Нужно пропитать сознание российского народа важностью того дела, которому служат бойцы спецоперации, а служат они Родине», – подчеркнул он.

Украина утратит западные земли, все «исторически встанет на свои места». По словам политика, в Киеве все «передрались и переругались, как пауки в банке», делят украденные деньги и «сживают друг друга со свету».

«И то, что Польше принадлежало, Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало, – рано или поздно, не завтра, а может быть, не послезавтра – год, два, десять, пятнадцать [лет], но все исторически встанет на свои места», – сказал российский президент.

В ходе встречи с командующими флотами Путин отметил, что ВМФ РФ выполняет одну из главных функций в ходе спецоперации. Он обратился с поздравлениями к бойцам и командирам, находящимся на огневых рубежах, и поблагодарил их за верную службу.

В День ВМФ президент находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге. Встреча с военнослужащими проходит в Адмиралтействе. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте