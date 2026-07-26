Путин заявил, что уверен в победе России

Путин заявил, что уверен в победе РоссииПрезидент спрогнозировал потерю Украиной западных земель
Президент РФ Владимир Путин заявил об уверенности в победе России. Об этом он сказал на встрече с военнослужащими Военно-морского флота.
«Так и будет, сомнений нет. У меня нет сомнений ни на секунду», – подчеркнул российский лидер.
Путин добавил, что бойцам приходится сложнее, чем ему. Спецоперация, безусловно, по его словам, рано или поздно будет завершена, а чувство единства должно сохраняться и далее.
«Нужно пропитать сознание российского народа важностью того дела, которому служат бойцы спецоперации, а служат они Родине», – подчеркнул он.
Украина утратит западные земли, все «исторически встанет на свои места». По словам политика, в Киеве все «передрались и переругались, как пауки в банке», делят украденные деньги и «сживают друг друга со свету».
«И то, что Польше принадлежало, Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало, – рано или поздно, не завтра, а может быть, не послезавтра – год, два, десять, пятнадцать [лет], но все исторически встанет на свои места», – сказал российский президент.
В ходе встречи с командующими флотами Путин отметил, что ВМФ РФ выполняет одну из главных функций в ходе спецоперации. Он обратился с поздравлениями к бойцам и командирам, находящимся на огневых рубежах, и поблагодарил их за верную службу.
В День ВМФ президент находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге. Встреча с военнослужащими проходит в Адмиралтействе.