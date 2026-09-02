На ВЭФ стартовал первый российско-китайский онлайн-фестиваль «Сделано в России»

Вице-премьер отметил, что торговля между странами третий год превышает $200 млрд, а РЭЦ создает ключевую инфраструктуру для экспортеров. В Китае уже работают магазины «Сделано в России», а фестиваль предоставляет еще один прямой доступ к покупателям.