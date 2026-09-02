На ВЭФ стартовал первый российско-китайский онлайн-фестиваль «Сделано в России»
Первый онлайн-фестиваль «Сделано в России» открылся на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) для продвижения российских товаров в Китае. К участникам обратился зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер отметил, что торговля между странами третий год превышает $200 млрд, а РЭЦ создает ключевую инфраструктуру для экспортеров. В Китае уже работают магазины «Сделано в России», а фестиваль предоставляет еще один прямой доступ к покупателям.
Главным событием онлайн-фестиваля станет стрим популярного китайского блогера Даньдань с аудиторией 120 млн человек.
ВЭФ проходит в Дальневосточном федеральном университете с 1 по 4 сентября. Ключевая тема в этом году – «Дальний Восток – развитие во благо людей».