Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CBOM9,617-0,36%CNY Бирж.00%IMOEX2 187,33+0,39%RTSI794,27-0,05%RGBI113,84-0,02%RGBITR773,28+0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

На ВЭФ стартовал первый российско-китайский онлайн-фестиваль «Сделано в России»

Инна Шульгина

Первый онлайн-фестиваль «Сделано в России» открылся на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) для продвижения российских товаров в Китае. К участникам обратился зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что торговля между странами третий год превышает $200 млрд, а РЭЦ создает ключевую инфраструктуру для экспортеров. В Китае уже работают магазины «Сделано в России», а фестиваль предоставляет еще один прямой доступ к покупателям.

Главным событием онлайн-фестиваля станет стрим популярного китайского блогера Даньдань с аудиторией 120 млн человек.‍

ВЭФ проходит в Дальневосточном федеральном университете с 1 по 4 сентября. Ключевая тема в этом году – «Дальний Восток – развитие во благо людей».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте