Бессент: Китай заблокировал коммюнике по итогам заседания G20

Другие члены G20, по словам американского министра, предпримут действия в ближайшие «дни, недели или месяцы», чтобы «достичь решения по этому неустойчивому равновесию». В заявлении минфина США уточняется, что Пекин возражал против пункта, в котором 19 членов альянса соглашаются с тем, что «странам следует предпринять шаги по устранению нерыночных мер и практик, усугубляющих дисбаланс».