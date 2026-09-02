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Бессент: Китай заблокировал коммюнике по итогам заседания G20

Инна Шульгина

Китай не присоединился к заявлению «Группы 20» (G20), которое призывает «нерыночные экономики выталкивать нескончаемый поток дешевого экспорта». Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент, его слова передает CNBC.

По его словам, Китай стал единственным государством, которое не согласилось с заявлением его председателя. Бессент также назвал КНР страной с самым большим в мире и неустойчивым профицитом счета текущих операций.

Другие члены G20, по словам американского министра, предпримут действия в ближайшие «дни, недели или месяцы», чтобы «достичь решения по этому неустойчивому равновесию». В заявлении минфина США уточняется, что Пекин возражал против пункта, в котором 19 членов альянса соглашаются с тем, что «странам следует предпринять шаги по устранению нерыночных мер и практик, усугубляющих дисбаланс».

Министерская встреча стран G20 состоялась в Эшвилле, штат Северная Каролина. Событие предшествовало саммиту «группы двадцати», который состоится 14–15 декабря в Майами. 31 августа для участия в мероприятии США посетил глава минфина России Антон Силуанов. Приглашение американцами Силуанова вызывало резкую критику европейских министров, которые в знак протеста даже отказались от совместного снимка с российским коллегой.

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