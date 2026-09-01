Как СМИ отреагировали на визит Антона Силуанова на встречу G20

Причин для смягчения или нормализации отношений с Россией нет, российского министра не следовало приглашать на встречу, считает министр финансов Германии Клингбайль. Одновременно с этим он отметил, что РФ входит в G20, и «хорошо, что у нас есть возможность для диалога и для того, чтобы говорить четко».