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Главная / Политика /

Как СМИ отреагировали на визит Антона Силуанова на встречу G20

Поездка министра финансов РФ вызвала недовольство европейцев, Бессент поставил условия Москве
Антон Потоков
Gerald Herbert / AP Photo
Gerald Herbert / AP Photo

31 августа глава минфина России Антон Силуанов посетил США, где прошла министерская встреча стран G20 в Эшвилле, штат Северная Каролина. Событие предшествовало саммиту «Группы двадцати», который состоится 14-15 декабря в Майами. Приглашение американцами Силуанова вызывало резкую критику европейских министров, которые в знак протеста даже не стали делать совместный снимок с российским коллегой. «Ведомости» собрали реакцию зарубежных СМИ на первое с 2022 г. очное участие российского министра в мероприятиях G20.

Reuters

Решение Соединенных Штатов пригласить Россию на встрече стран G20 вызвало недовольство у присутствующих финансовых лидеров. Министр финансов Польши Анджей Домански заявил, что недоволен присутствием России на саммите, хотя и признает право принимающей стороны G20 приглашать гостей. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что присутствие Силуанова на встрече в Эшвилле послало «довольно тревожный» сигнал о нежелании США сотрудничать в усилиях по санкционному давлению на Россию.

Глава минфина США Скотт Бессент в переговорах с российским коллегой заявил, что достижение договоренностей между Вашингтоном и Москвой невозможно до завершения конфликта на Украине. 

Financial Times

Силуанова не включили в совместную фотографию участников после того, как большинство высокопоставленных европейских чиновников отказались фотографироваться с ним. Присутствие Силуанова на встрече – его первое очное появление после начала полномасштабных боевых действий на Украине в 2022 г. – было встречено протестом со стороны европейских чиновников, которые пытаются изолировать Москву с начала конфликта.

Трамп объяснил приглашение Силуанова на встречу G20

Политика / Международные отношения

The Washington Post

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту приглашения министра из России, поскольку ему «нравится ладить со всеми». Заместитель министра финансов по международным делам США Эрин Браун пояснила, что Силуанов приглашен в связи с тем, что Россия является членом G20 и важно вести диалог даже в период конфликтов.

Die Welt

Причин для смягчения или нормализации отношений с Россией нет, российского министра не следовало приглашать на встречу, считает министр финансов Германии Клингбайль. Одновременно с этим он отметил, что РФ входит в G20, и «хорошо, что у нас есть возможность для диалога и для того, чтобы говорить четко».

Al Jazeera

Россия была приглашена на фоне ряда отказов на участие в G20 со стороны США. Вашингтон не пригласил Южную Африку, принимавшую G20 в прошлом году. При этом приглашение получила Польша, которая не является постоянным членом G20. Не получили аккредитацию и некоторые репортеры из крупных агентств, включая The New York Times и Bloomberg News.

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