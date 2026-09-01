Как СМИ отреагировали на визит Антона Силуанова на встречу G20

Как СМИ отреагировали на визит Антона Силуанова на встречу G20Поездка министра финансов РФ вызвала недовольство европейцев, Бессент поставил условия Москве
31 августа глава минфина России Антон Силуанов посетил США, где прошла министерская встреча стран G20 в Эшвилле, штат Северная Каролина. Событие предшествовало саммиту «Группы двадцати», который состоится 14-15 декабря в Майами. Приглашение американцами Силуанова вызывало резкую критику европейских министров, которые в знак протеста даже не стали делать совместный снимок с российским коллегой. «Ведомости» собрали реакцию зарубежных СМИ на первое с 2022 г. очное участие российского министра в мероприятиях G20.
Решение Соединенных Штатов пригласить Россию на встрече стран G20 вызвало недовольство у присутствующих финансовых лидеров. Министр финансов Польши Анджей Домански заявил, что недоволен присутствием России на саммите, хотя и признает право принимающей стороны G20 приглашать гостей. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что присутствие Силуанова на встрече в Эшвилле послало «довольно тревожный» сигнал о нежелании США сотрудничать в усилиях по санкционному давлению на Россию.
Глава минфина США Скотт Бессент в переговорах с российским коллегой заявил, что достижение договоренностей между Вашингтоном и Москвой невозможно до завершения конфликта на Украине.
Силуанова не включили в совместную фотографию участников после того, как большинство высокопоставленных европейских чиновников отказались фотографироваться с ним. Присутствие Силуанова на встрече – его первое очное появление после начала полномасштабных боевых действий на Украине в 2022 г. – было встречено протестом со стороны европейских чиновников, которые пытаются изолировать Москву с начала конфликта.
Президент США Дональд Трамп выступил в защиту приглашения министра из России, поскольку ему «нравится ладить со всеми». Заместитель министра финансов по международным делам США Эрин Браун пояснила, что Силуанов приглашен в связи с тем, что Россия является членом G20 и важно вести диалог даже в период конфликтов.
Причин для смягчения или нормализации отношений с Россией нет, российского министра не следовало приглашать на встречу, считает министр финансов Германии Клингбайль. Одновременно с этим он отметил, что РФ входит в G20, и «хорошо, что у нас есть возможность для диалога и для того, чтобы говорить четко».
Россия была приглашена на фоне ряда отказов на участие в G20 со стороны США. Вашингтон не пригласил Южную Африку, принимавшую G20 в прошлом году. При этом приглашение получила Польша, которая не является постоянным членом G20. Не получили аккредитацию и некоторые репортеры из крупных агентств, включая The New York Times и Bloomberg News.