Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VKCO120,4-0,82%CNY Бирж.00%IMOEX2 178,87+3,02%RTSI794,63+2,1%RGBI113,94+0,26%RGBITR773,67+0,29%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Бессент назвал урегулирование конфликта условием для соглашения США с РФ

Ксения Наумчик

Глава минфина США Скотт Бессент заявил российскому коллеге Антону Силуанову, что достижение договоренностей между Вашингтоном и Москвой невозможно до завершения конфликта на Украине. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на неназванный источник.

По данным агентства, Бессент сообщил Силуанову на полях министерской встречи G20, что никакого соглашения с Россией не будет до окончания украинского конфликта.

Кроме того, глава американского минфина, как утверждает Reuters, заявил российскому коллеге, что США не намерены ослаблять санкции против Москвы до достижения урегулирования на Украине.

Силуанов провел встречу с Бессентом на полях G20 в Эшвилле (Северная Каролина). Глава российского Минфина впервые с 2022 г. присутствует на форуме. Как писали американские СМИ, главной темой переговоров Бессента и Силуанова стал мирный план президента США Дональда Трампа по Украине из 28 пунктов. Минфин РФ подтвердил факт встречи и сообщил, что обсуждались вопросы взаимодействия в финансовой сфере в рамках G20.

1 сентября Reuters писал, что приглашение России на G20 вызвало недовольство европейских участников. Представители из Европы также выступили против появления Силуанова на традиционной общей фотографии – в итоге снимок был сделан без него.

Трамп, в свою очередь, рассчитывает на результат от участия Силуанова во встрече министров финансов стран G20.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь