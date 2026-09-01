Бессент назвал урегулирование конфликта условием для соглашения США с РФ

Силуанов провел встречу с Бессентом на полях G20 в Эшвилле (Северная Каролина). Глава российского Минфина впервые с 2022 г. присутствует на форуме. Как писали американские СМИ, главной темой переговоров Бессента и Силуанова стал мирный план президента США Дональда Трампа по Украине из 28 пунктов. Минфин РФ подтвердил факт встречи и сообщил, что обсуждались вопросы взаимодействия в финансовой сфере в рамках G20.