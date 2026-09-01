Бессент назвал урегулирование конфликта условием для соглашения США с РФ
Глава минфина США Скотт Бессент заявил российскому коллеге Антону Силуанову, что достижение договоренностей между Вашингтоном и Москвой невозможно до завершения конфликта на Украине. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на неназванный источник.
По данным агентства, Бессент сообщил Силуанову на полях министерской встречи G20, что никакого соглашения с Россией не будет до окончания украинского конфликта.
Кроме того, глава американского минфина, как утверждает Reuters, заявил российскому коллеге, что США не намерены ослаблять санкции против Москвы до достижения урегулирования на Украине.
Силуанов провел встречу с Бессентом на полях G20 в Эшвилле (Северная Каролина). Глава российского Минфина впервые с 2022 г. присутствует на форуме. Как писали американские СМИ, главной темой переговоров Бессента и Силуанова стал мирный план президента США Дональда Трампа по Украине из 28 пунктов. Минфин РФ подтвердил факт встречи и сообщил, что обсуждались вопросы взаимодействия в финансовой сфере в рамках G20.
1 сентября Reuters писал, что приглашение России на G20 вызвало недовольство европейских участников. Представители из Европы также выступили против появления Силуанова на традиционной общей фотографии – в итоге снимок был сделан без него.
Трамп, в свою очередь, рассчитывает на результат от участия Силуанова во встрече министров финансов стран G20.