Трамп объяснил приглашение Силуанова на встречу G20
Соединенные Штаты рассчитывают на результат от участия министра финансов России Антона Силуанова во встрече министров финансов стран G20 в США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме.
Отвечая на вопрос журналиста о причинах приглашения российской стороны на встречу G20, американский лидер отметил, что США стремятся к хорошим взаимоотношениям со всеми.
«Посмотрим, может, что-нибудь получится...» – сказал он. Трамп подчеркнул, что его успех заключается в умении находить общий язык.
Силуанов впервые с 2022 г. лично присутствовал на форуме и провел переговоры с американским коллегой Скоттом Бессентом. По данным американских СМИ, главной темой переговоров Бессента и Силуанова стал мирный план Трампа по Украине из 28 пунктов. В Минфине РФ подтвердили факт встречи и сообщили, что обсуждались вопросы взаимодействия в финансовой сфере и рамках G20.
1 сентября Reuters писал, что решение США пригласить Россию на встречу министров финансов стран G20 в Эшвилле (Северная Каролина) вызвало недовольство европейских участников. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль назвал присутствие Силуанова «довольно тревожным» сигналом для сотрудничества США с Европой в санкционной политике. Глава минфина Польши Анджей Домански сказал агентству: «Мы не доверяем России. Они постоянно лгут, и нужно быть очень, очень осторожным, обсуждая с ними вопросы». Европейские чиновники также выступили против появления Силуанова на традиционной общей фотографии – в итоге снимок был сделан без него.