Трамп объяснил приглашение Силуанова на встречу G20

1 сентября Reuters писал, что решение США пригласить Россию на встречу министров финансов стран G20 в Эшвилле (Северная Каролина) вызвало недовольство европейских участников. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль назвал присутствие Силуанова «довольно тревожным» сигналом для сотрудничества США с Европой в санкционной политике. Глава минфина Польши Анджей Домански сказал агентству: «Мы не доверяем России. Они постоянно лгут, и нужно быть очень, очень осторожным, обсуждая с ними вопросы». Европейские чиновники также выступили против появления Силуанова на традиционной общей фотографии – в итоге снимок был сделан без него.