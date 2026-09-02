Замсекретаря СБ РФ призвал расширять межрегиональное сотрудничество в Евразии
Углубление межрегионального сотрудничества поможет выйти за пределы торговли, наладив совместные производственные цепочки. Об этом сообщил замсекретаря Совбеза России Алексей Шевцов в ходе пленарной сессии «Межрегиональное сотрудничество в Евразии» на ВЭФ-2026.
По его словам, межрегиональное сотрудничество является одним из ключевых факторов экономической интеграции. Кроме того, Шевцов отметил, что Россия может предложить обоюдовыгодные модели сотрудничества всем странам региона.
«Помимо взаимодействия с такими близкими и признанными партнерами, как Китай, Белоруссия и Казахстан, значительный потенциал есть у кооперации с Ираном, Монголией, КНДР, Азербайджаном, Грузией, другими странами», – уточнил замсекретаря Совбеза.
Он также добавил, что для более активного развития нужно выйти за рамки «сотрудничества между соседями» или приграничного взаимодействия. Шевцов посчитал, что необходимо наладить сотрудничество в области кризисного реагирования, а также создавать новые транспортно-логистические коридоры.
1 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что взаимодействие стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обеспечит стабильность в Евразии. 28 мая российский лидер заявил, что интеграция в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приносит реальную выгоду каждому участнику объединения