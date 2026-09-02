Замсекретаря СБ РФ призвал расширять межрегиональное сотрудничество в Евразии

Он также добавил, что для более активного развития нужно выйти за рамки «сотрудничества между соседями» или приграничного взаимодействия. Шевцов посчитал, что необходимо наладить сотрудничество в области кризисного реагирования, а также создавать новые транспортно-логистические коридоры.