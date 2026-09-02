Сотрудник ГУР минобороны Украины убит в ходе перестрелки в Киеве

18 апреля в Киеве также случился схожий инцидент. В Голосеевском районе города мужчина открыл стрельбу по прохожим. Нападавший взял заложников и забаррикадировался в супермаркете «Велмарт». Спецназ провел штурм магазина, в котором находился нападавший. Мужчина начал стрелять в полицейских при задержании. Перед этим с ним пытались договориться переговорщики.