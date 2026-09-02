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Сотрудник ГУР минобороны Украины убит в ходе перестрелки в Киеве

Сергей Пахомов

Сотрудник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины убит, еще двое пострадали в результате ночной стрельбы в Днепропетровском районе Киева. Об этом сообщило украинское издание Insider.

По данным издания, вооруженные люди напали на оперативно-следственную группу Службы безопасности Украины (СБУ). Для их задержания привлекли спецназ «Альфа», в результате чего началась перестрелка.

Сейчас нападавшие задержаны, по предварительным данным, они являются сотрудниками ГУР. В данный момент происшествием занимаются главное бюро расследований и офис генерального прокурора Украины.

18 апреля в Киеве также случился схожий инцидент. В Голосеевском районе города мужчина открыл стрельбу по прохожим. Нападавший взял заложников и забаррикадировался в супермаркете «Велмарт». Спецназ провел штурм магазина, в котором находился нападавший. Мужчина начал стрелять в полицейских при задержании. Перед этим с ним пытались договориться переговорщики.

Позже стрелка ликвидировали во время задержания. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в результате стрельбы погибли два человека, еще 10 ранены. Среди них есть ребенок и охранник супермаркета, в который ворвался стрелок.

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