Сотрудник ГУР минобороны Украины убит в ходе перестрелки в Киеве
Сотрудник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины убит, еще двое пострадали в результате ночной стрельбы в Днепропетровском районе Киева. Об этом сообщило украинское издание Insider.
По данным издания, вооруженные люди напали на оперативно-следственную группу Службы безопасности Украины (СБУ). Для их задержания привлекли спецназ «Альфа», в результате чего началась перестрелка.
Сейчас нападавшие задержаны, по предварительным данным, они являются сотрудниками ГУР. В данный момент происшествием занимаются главное бюро расследований и офис генерального прокурора Украины.
18 апреля в Киеве также случился схожий инцидент. В Голосеевском районе города мужчина открыл стрельбу по прохожим. Нападавший взял заложников и забаррикадировался в супермаркете «Велмарт». Спецназ провел штурм магазина, в котором находился нападавший. Мужчина начал стрелять в полицейских при задержании. Перед этим с ним пытались договориться переговорщики.
Позже стрелка ликвидировали во время задержания. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в результате стрельбы погибли два человека, еще 10 ранены. Среди них есть ребенок и охранник супермаркета, в который ворвался стрелок.