Глава офиса Зеленского призвал расследовать перестрелку СБУ и ГУР в Киеве

Инцидент произошел 2 сентября в Днепропетровском районе Киева. В результате ночной стрельбы был убит сотрудник ГУР минобороны Украины, еще двое пострадали. По данным СМИ, вооруженные люди напали на оперативно-следственную группу СБУ. Для их задержания привлекли спецназ «Альфа», в результате чего началась перестрелка. Нападавшие задержаны.