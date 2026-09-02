Глава офиса Зеленского призвал расследовать перестрелку СБУ и ГУР в Киеве
Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов призвал провести расследование перестрелки в Киеве между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) минобороны страны. Об этом сообщает «Страна.ua».
По его словам, обстоятельствами произошедшего уже занимаются государственное бюро расследований и офис генерального прокурора Украины. Буданов заявил о недопустимости похищений военнослужащих и стрельбы на улицах.
Издание отмечает, что Буданов фактически выступил на стороне военной разведки, отдельно упомянув тех, кто «похищает военнослужащих». Как предполагает «Страна.ua», речь может идти о замкомандира «Русского добровольческого корпуса»
СБУ, в свою очередь, выпустила пресс-релиз, в котором назвала произошедшее совместной с ГУР «спецоперацией». Согласно этому релизу, силовики действовали для предотвращения покушения на неназванного человека.
Инцидент произошел 2 сентября в Днепропетровском районе Киева. В результате ночной стрельбы был убит сотрудник ГУР минобороны Украины, еще двое пострадали. По данным СМИ, вооруженные люди напали на оперативно-следственную группу СБУ. Для их задержания привлекли спецназ «Альфа», в результате чего началась перестрелка. Нападавшие задержаны.