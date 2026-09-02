Парламент Эстонии избрал канцлера юстиции Юлле Мадизе президентом страны

26 августа эстонская консервативная народная партия (EKRE) обратилась в парламент с предложением как можно скорее отозвать правительство премьер-министра республики Кристена Михала. Оппозиционная партия объясняет это предложение тем, что правительство давно лишилось поддержки большинства населения и депутатов парламента. Взамен оппозиционная сила предложила сформировать в Эстонии временное правительство, куда будут вовлечены все политические силы, кроме Партии реформ и «Эстонии 200». Новые власти не должны будут принимать долгосрочных решений, их задача будет состоять в том, чтобы привести страну к новым выборам.