Парламент Эстонии избрал канцлера юстиции Юлле Мадизе президентом страны
Парламент Эстонии избрал канцлера юстиции Юлле Мадизе новым президентом страны. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.
По данным телеканала, для победы ей хватило голосов уже в первом туре: кандидатуру поддержал 71 из 78 депутатов. Семь бюллетеней оказались незаполненными, недействительных среди них не было.
После оглашения результатов Мадизе поблагодарила парламентариев за поддержку и заявила о намерении оправдать оказанное ей доверие. Она также выразила надежду на совместную работу, которая, по ее словам, позволит сделать жизнь в Эстонии «счастливой, хорошей и безопасной».
Полномочия нового главы государства начнутся 12 октября после принесения присяги перед парламентом. Мадизе сменит на посту Алара Кариса, который занимал президентское кресло один срок. Она станет седьмым президентом страны и второй женщиной на этом посту.
26 августа эстонская консервативная народная партия (EKRE) обратилась в парламент с предложением как можно скорее отозвать правительство премьер-министра республики Кристена Михала. Оппозиционная партия объясняет это предложение тем, что правительство давно лишилось поддержки большинства населения и депутатов парламента. Взамен оппозиционная сила предложила сформировать в Эстонии временное правительство, куда будут вовлечены все политические силы, кроме Партии реформ и «Эстонии 200». Новые власти не должны будут принимать долгосрочных решений, их задача будет состоять в том, чтобы привести страну к новым выборам.