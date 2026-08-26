Эстонская партия EKRE предложила отставку правительства
Эстонская консервативная народная партия (EKRE) обратилась в парламент с предложением как можно скорее отозвать правительство премьер-министра республики Кристена Михала. Об этом сообщил эстонский новостной порта Uued Uudised, который ознакомился с обращение EKRE.
Оппозиционная партия объясняет это предложение тем, что правительство давно лишилось поддержки большинства населения и депутатов парламента.
«В ближайшие месяцы в Евросоюзе будут приняты очень важные решения. Они связывают выборы будущей власти. Правительство Михала не имеет мандата определять ход следующего десятилетия», – говорится в заявлении EKRE.
Взамен оппозиционная сила предложила сформировать в Эстонии временное правительство, куда буду вовлечены все политические силы, кроме Партии реформ и «Эстонии 200». Новые власти не должны будут принимать долгосрочных решений, их задача будет состоять в том, чтобы привести страну к новым выборам.
Михал стал премьер-министром Эстонии в 2024 г. после того, как с поста ушла Кая Каллас в связи с назначением на должность главы европейской дипломатии.