Эстонская партия EKRE предложила отставку правительства

Взамен оппозиционная сила предложила сформировать в Эстонии временное правительство, куда буду вовлечены все политические силы, кроме Партии реформ и «Эстонии 200». Новые власти не должны будут принимать долгосрочных решений, их задача будет состоять в том, чтобы привести страну к новым выборам.