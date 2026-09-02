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МИД России отверг обвинения Германии в причастности к инциденту в Лейпциге

Антон Потоков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Временному поверенному в делах ФРГ Бернду Финке заявлено, что Москва решительно отвергает надуманные обвинения Берлина по инциденту с дроном в Лейпциге. Об этом сообщили в МИД России.

«Российская сторона решительно отвергает предъявленные официальным Берлином абсолютно надуманные обвинения в причастности России к якобы имевшему место в аэропорту Лейпцига инциденту», – говорится в сообщении.

Германия ранее обвинила Россию в якобы причастности к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа. Берлин в связи с этим анонсировал ограничения против Москвы, в том числе закрытие генконсульства России в немецком Бонне до 18 сентября этого года.

Москва пообещала «жесткий» ответ на эти действия и обвинения. Президент РФ Владимир Путин, комментируя обвинения, связал их со сложной внутриполитической ситуацией в самой ФРГ. Он считает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не защищает национальные интересы страны, а «торгует ими».

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