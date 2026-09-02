МИД России отверг обвинения Германии в причастности к инциденту в Лейпциге

Германия ранее обвинила Россию в якобы причастности к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа. Берлин в связи с этим анонсировал ограничения против Москвы, в том числе закрытие генконсульства России в немецком Бонне до 18 сентября этого года.