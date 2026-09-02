Путин призвал продолжать раскрывать потенциал Дальнего Востока и Арктики
Нужно продолжать раскрывать потенциал дальневосточных и арктических регионов, заявил во время совещания по вопросам развития дальневосточных и арктических регионов президент России Владимир Путин.
«Сегодня Дальний Восток и Арктика демонстрируют высокую динамику хороших, позитивных изменений, по целому ряду ключевых параметров их темпы развития превышают общероссийские», – сказал он.
Путин отметил, что необходимо обеспечить темпы роста в данных регионах для того, чтобы не допустить их депопуляции, а также использовать конкурентные преимущества Дальнего Востока и Арктики, в том числе их близость к глобальным центрам мирового экономического роста.
Российский лидер также подчеркнул, что данная работа должна проводиться комплексно, а также что важно учитывать текущие и долгосрочные инвестиции.
В феврале правительство утвердило стратегию демографической политики Дальнего Востока до 2030 г. Для реализации программы планируется продолжить поддерживать жилищное строительство, разрабатывать дополнительные меры поддержки семей, развивать инфраструктуру и доступность медицины.
В августе Путин отметил важность работы урбанистов Дальнего Востока и заявил, что необходимо остановить депопуляцию региона.