О чем Путин говорил с урбанистами в Улан-Удэ

О чем Путин говорил с урбанистами в Улан-УдэПрезидент отметил важность развития Дальнего Востока и создания условий для работы на малой родине
Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Бурятии – Улан-Удэ. В ходе рабочей поездки он проведет заседание президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта, а также примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ермаковского горно-обогатительного комбината. Традиционно Путин проведет встречу и с главой региона Алексеем Цыденовым.
В рамках поездки российский лидер провел встречу с лидерами формирования городской среды и урбанистами. В ходе заседания он призвал помогать молодежи, которая хочет жить и трудиться на малой родине. Президент сказал: «Подготовлена программа развития для этих населенных пунктов, призванная укрепить экономический, социальный и инфраструктурный каркас страны, что принципиально – повысить качество и стандарт жизни миллионов людей, поддержать желание молодежи остаться в родном городе или поселке и связать с ним свое будущее».
«Ведомости» собрали главные заявления российского президента на встрече с урбанистами в Улан-Удэ.
О государственной поддержке Дальнего Востока
Президент сообщил, что российские власти стараются уделять особое внимание Дальнему Востоку и за последние годы многое сделано с точки зрения развития экономики, промышленности и инфраструктуры.
Путин сообщил, что необходимо принять закон о мастер-планах. «Такой закон нужен, и постараюсь, чтобы коллеги из следующего состава Государственной думы и из правительства отработали и поддержали это», – сказал президент.
О развитии Дальнего Востока
Путин отметил важность работы урбанистов для создания «картинки жизни эпохи». «Люди креативные, по сути художники, делают то, что часто является гордостью нашей страны, остается на века, фиксирует определенный момент развития истории той или иной страны, того или иного государства», – сказал он.
Путин заявил, что необходимо прекратить депопуляцию некоторых регионов России. «Создать условия жизни нормальные», – сказал он.
Глава государства призвал активнее привлекать граждан к процессу благоустройства городов. «Но мы это и делаем, особенно это касается общественных пространств. Начали достаточно скромно, а потом все больше и больше», – уточнил он. Путин отметил, что важно советоваться с мнением граждан в данном вопросе, так как от этого зависит их чувство сопричастности к проводимым преобразованиям, а значит, и доверие ко всем уровням власти.
Российский лидер заявил, что нужно развивать качество условий для жизни на Дальнем Востоке. По его словам, без этого люди будут уезжать из региона.
Президент сказал, что России нужно пройти «между Сциллой и Харибдой», развивая крупные экономические центры и не допуская оттока населения из регионов. «Нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой, нужно найти оптимальное сбалансированное решение, имея в виду сегодняшние возможности на использование современных технологий, использование интернета и искусственного интеллекта, другие возможности IT», – сказал он.
Путин призвал давать вторую жизнь объектам культурного наследия в России, а также сберегать исторический облик российских городов и поселков, их уникальность, возводя в них новые объекты и интегрируя современные технологии.
Глава государства сообщил, что культурный кластер, который создается во Владивостоке, станет центром притяжения не только всего Дальнего Востока России, но и соседних стран.