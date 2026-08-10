О чем Путин говорил с урбанистами в Улан-Удэ

Глава государства призвал активнее привлекать граждан к процессу благоустройства городов. «Но мы это и делаем, особенно это касается общественных пространств. Начали достаточно скромно, а потом все больше и больше», – уточнил он. Путин отметил, что важно советоваться с мнением граждан в данном вопросе, так как от этого зависит их чувство сопричастности к проводимым преобразованиям, а значит, и доверие ко всем уровням власти.