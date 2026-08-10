Владимир Путин прибыл в Бурятию

Владимир Путин прибыл в БурятиюЭто пятый регион, который президент посещает за последний месяц
Владимир Путин 10 августа прибыл в Улан-Удэ. Президент проведет заседание президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта. Также он примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ермаковского горно-обогатительного комбината. Традиционно Владимир Путин проведет встречу и с главой региона – Алексеем Цыденовым.
Началась программа президента в Бурятии с выставки «Дальний Восток – от комфортной городской среды к мастер-плану» в Бурятском государственном университете. Президенту показали презентацию Улан-Удэнской агломерации, мастер-планы Бурятии. Также регионы Дальнего Востока представили проекты реализованных объектов программы формирования комфортной городской среды.
Бурятия – это пятый регион, который президент посещает за последний месяц. Президент 24 июля был в Иркутской области. Там он посещал Иркутский авиационный завод, ему показывали цеха производства самолета МС-21. А 25 июля Путин приезжал в Омск, где проводил переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и участвовал в пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Из Омска президент прилетел в Санкт-Петербург, где 26 июля встретил День военно-морского флота.
Затем 3 августа Путин посещал Красноярск. Там он встречался с участниками образовательного конкурса «Большая перемена» и проводил рабочую встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. На встрече с финалистами «Большой перемены» один из школьников, Вячеслав Казекин, как раз предложил президенту приехать в Улан-Удэ.