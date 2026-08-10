Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GAZP93,5+2,03%CNY Бирж.12,182-0,47%IMOEX2 293,32+0,53%RTSI874,57-0,01%RGBI115,29+0,1%RGBITR777,09+0,19%
Главная / Политика /

Владимир Путин прибыл в Бурятию

Это пятый регион, который президент посещает за последний месяц
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Владимир Путин 10 августа прибыл в Улан-Удэ. Президент проведет заседание президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта. Также он примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ермаковского горно-обогатительного комбината. Традиционно Владимир Путин проведет встречу и с главой региона – Алексеем Цыденовым.

Началась программа президента в Бурятии с выставки «Дальний Восток – от комфортной городской среды к мастер-плану» в Бурятском государственном университете. Президенту показали презентацию Улан-Удэнской агломерации, мастер-планы Бурятии. Также регионы Дальнего Востока представили проекты реализованных объектов программы формирования комфортной городской среды.

Бурятия – это пятый регион, который президент посещает за последний месяц. Президент 24 июля был в Иркутской области. Там он посещал Иркутский авиационный завод, ему показывали цеха производства самолета МС-21. А 25 июля Путин приезжал в Омск, где проводил переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и участвовал в пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Из Омска президент прилетел в Санкт-Петербург, где 26 июля встретил День военно-морского флота.

Затем 3 августа Путин посещал Красноярск. Там он встречался с участниками образовательного конкурса «Большая перемена» и проводил рабочую встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. На встрече с финалистами «Большой перемены» один из школьников, Вячеслав Казекин, как раз предложил президенту приехать в Улан-Удэ.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь