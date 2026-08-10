Владимир Путин прибыл в Бурятию

Бурятия – это пятый регион, который президент посещает за последний месяц. Президент 24 июля был в Иркутской области. Там он посещал Иркутский авиационный завод, ему показывали цеха производства самолета МС-21. А 25 июля Путин приезжал в Омск, где проводил переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и участвовал в пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Из Омска президент прилетел в Санкт-Петербург, где 26 июля встретил День военно-морского флота.