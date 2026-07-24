Путин приехал на Иркутский авиазавод

24 июня Путин в ходе совещания по вопросам развития авиации в Подмосковье заявил, что уровень новых российских самолетов МС-21, SSJ-100 и ИЛ-114 очень хороший. Президент подчеркнул, что Россия способна самостоятельно производить авиатехнику. Страна была вынуждена ее полностью импортозаместить и она смогла это сделать, отмечал глава государства.