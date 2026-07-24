Путин приехал на Иркутский авиазавод
Президент России Владимир Путин приехал на Иркутский авиационный завод. Об этом сообщили в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».
Главу государства сопровождают губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов и генеральный директор завода Андрей Сойнов.
Во время визита президент знакомится с ходом производства первых 18 серийных лайнеров МС-21. О текущем состоянии работ Путину докладывает Сойнов.
16 апреля Сойнов стал гендиректором завода – филиала ПАО «Яковлев». 20 апреля он вступил в должность. Гендиректор ОАК Вадим Бадеха отмечал, что компетенции Сойнова, связанные с серийным производством и поддержкой эксплуатации самолетов «Суперджет-100», востребованы.
24 июня Путин в ходе совещания по вопросам развития авиации в Подмосковье заявил, что уровень новых российских самолетов МС-21, SSJ-100 и ИЛ-114 очень хороший. Президент подчеркнул, что Россия способна самостоятельно производить авиатехнику. Страна была вынуждена ее полностью импортозаместить и она смогла это сделать, отмечал глава государства.
7 мая Чемезов говорил, что «Ростех» рассчитывает к 2030 г. наладить ежегодный выпуск 36 самолетов МС-21, 20 SJ-100 и 12 Ил-114-300. Он выразил надежду, что в I квартале 2027 г. корпорация начнет серийно выпускать самолеты.