Что сказал Владимир Путин на совещании по развитию авиации

Минпромторг же нашел средства на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) по замене французского двигателя на российский у прошлой модели «Суперджета», до конца этого года будет объявлен конкурс. «У нас есть конкретный план по ремоторизации существующего парка «Суперджетов». Мы изыскали средства внутри бюджета нашего министерства. И до конца этого года, после одобрения экспертным советом, этот ОКР будет поставлен. И мы надеемся, что за этот и следующий год эта работа будет завершена», – сказал Алиханов. По его словам, действующий парк в коммерческой части около 140 самолетов: «Это те машины, которые могут сохраниться. Если этого не сделать, они будут выбывать, причём так достаточно в скором времени». Алиханов добавил, что в дальнейшем планируется обсудить с Минтрансом схему дальнейшего финансирование программ по ремоторизации. Никитин в свою очередь добавил, что российские авиакомпании разработали «уникальную программу поддержания лётной годности». «Сегодня существуют все необходимые технические компетенции. Да, с такого рода двигателями, которые сейчас стоят, мы умеем работать, умеем их ремонтировать, конечно, с пониманием того, что в перспективе их лучше заменить на российские аналоги», – сказал он.