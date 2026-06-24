Что сказал Владимир Путин на совещании по развитию авиации

Что сказал Владимир Путин на совещании по развитию авиацииПравительство подготовило финансовую модель развития отечественной авиаотрасли
Президент Владимир Путин в Летно-исследовательском институте им. М.М. Громова провел совещание по развитию гражданской авиации. До совещания президент осмотрел три новых российских пассажирских самолета.
Путину показали среднемагистральный самолет МС-21-310. Максимальная взлетная масса самолета 85 т., дальность полета – 3 830 км. Также президент увидел региональный самолет SJ-100, максимальная взлетная масса которого 49 т, а дальность полета – 3 530 км. Третий самолет, который показали президенту, – Ил-114-300, который создан для местных авиалиний и для использования в регионах со слабой аэродромной инфраструктурой и в сложных климатических условиях. Дальность полетов этого самолета 1 200 км.
Три самолета стояли в ангаре летно-исследовательского института. Президента там ожидали члены правительства во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Но главными, кажется, здесь были летчики-испытатели новых российских самолетов. Прибыв в ангар, президент побывал в кабине самолетов, в каждом из которых подолгу разговаривал с летчиками. Уже на совещании президент несколько раз возвращался к своему разговору с ними.
Что сказал президент
Способность самостоятельно создавать линейку военных и гражданских самолетов является одним из главных показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны, заявил Путин на совещании. И сейчас немногие страны обладают такими компетенциями, в их числе Россия. Большинство стран пользуются международной кооперацией в авиастроении. У России такой возможности нет из-за санкций, поэтому она «была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить», сказал президент. По его мнению, техника не уступает лучшим мировым образцам, а по ряду компонентов превышает по качеству западные.
«Что любопытно и что особенно приятно, это мне, кстати, говорили летчики-испытатели сейчас, которые летают на этих машинах, – это то, что многие вещи создаются совсем молодыми коллективами инженеров и конструкторов. Средний возраст этих коллективов – 32–35 лет», – сказал президент. Также Россия входит в четверку государств, которые могут обеспечить производственный цикл по выпуску авиационных показателей.
«Я еще скажу о том, что все надо делать быстрее, очень бы хотелось, чтобы все это делалось быстрее и масштабнее, это понятно, но то, что мы это сделали, уже хорошо», – подчеркнул Путин. Президент рассказал, что один из летчиков сказал ему – «как бы хорошо, если бы санкции еще не скоро закончились». Он напомнил, что такие слова слышал после 2014 г. от сельхозпроизводителей. По мнению и летчика, и, видимо, президента, сейчас создается рынок для собственного производства, а значит и инженерные школы – и все это позволяет отрасли развиваться.
Россия из-за санкций столкнулась с нарушениями обязательств по поставкам и обслуживанию воздушных судов, с ограничениями на международные перевозки, сказал Путин. Он напомнил, что у МС-21 возникли проблемы с крылом, и это отодвинуло на два года эту программу. «Еще в 2022 г. мы говорили об этой теме, и тогда был принят ряд неотложных оперативных мер, в том числе было поручено поддержать наши авиакомпании, сохранить устойчивость и ритмичность их работы, обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан страны. Поставленные задачи в целом выполнить удалось», – сказал президент.
Спрос на перелеты растет как на внутренних, так и на зарубежных маршрутах, и в таких условиях задача государства, авиакомпаний и авиапрома – создать условия для наращивания объемов пассажирских авиаперевозок, не забывая при этом и про грузовые перевозки, отметил Путин. В национальных целях развития говорится об увеличении авиационной мобильности населения. «Однако есть риск, что установленные правительством целевые показатели по объемам авиаперевозок пассажиров могут быть не достигнуты. Прошу Минтранс сегодня доложить уточненные планы по прогнозному пассажиропотоку, а также сообщить, какие дополнительные меры будут реализованы для того, чтобы максимально обеспечить потребности граждан в авиаперелетах», – попросил президент.
Основное решение этой проблемы – это наращивание поставок современной воздушной техники собственного производства, и будет сделано все необходимое, чтобы российские авиаперевозчики летали в основном на отечественных самолетах, сказал он. Поэтому нужно определить прогнозную потребность парка самолетов российских авиакомпаний, исходя из реального спроса на перевозки. Президент также попросил доложить на совещании эти параметры. По его словам, по сути это означает огромный долгосрочный заказ, которыми должны быть загружены авиастроители и их подрядчики. Эта система должна быть выстроена при координирующей роли Минтранса и Минпромторга, а также авиакомпаний, добавил он.
Президент подчеркнул, что российские самолеты должны успешно конкурировать с зарубежными, и такие перспективные модели есть – в том числе среднемагистральный МС-21, ближнемагистральный «Сухой Суперджет». Эти самолеты Россия делала с партнерами из Италии и Франции, но они ушли из России, в итоге сейчас «мы все заместили», сказал Путин. Развивать нужно и Ил-114–300 для регионального сообщения, добавил он. В разработку этих и других моделей вложены серьезные средства, и надо, чтобы инвестиции воплощались в конкретных машинах, отметил политик. Также он подчеркнул важность кооперации в части двигателей, агрегатов, других материалов.
«Правительство подготовило финансовую модель предстоящей работы, включая работу авиаперевозчиков, лизинговых компаний, кредитных организаций, авиастроителей. Давайте обсудим детально эти вопросы», – сказал президент. В завершение Путин подчеркнул, что государство помогает авиационной промышленности, но персональная ответственность и спрос с руководителей за сроки, за качество будет оставаться высоким. После этого совещание продолжилось уже в закрытом режиме.
Кроме Путина, Мантурова и Чемезова в нем участвовали замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьеры Юрий Трутнев и Виталий Савельев, министр промышленности Антон Алиханов, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Сбера Герман Греф, глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Росавиации Дмитрий Ядров, глава «Аэрофлота» Сергей Александровский и др.
Что обсуждалось на совещании
Совещание продлилось более двух часов. Уже вечером к журналистам вышли Алиханов и Никитин, которые рассказали о его итогах. Президенту доложили о текущем состоянии сертификации российских самолетов – две машины из четырех, которые обсуждались [министр не сказал, какой четвертый самолет обсуждался, но сертификаты получили Ил-114-300 и Ту-214 – «Ведомости»], уже получили сертификаты, сказал Алиханов. В свою очередь из тех, кто пока не получил сертификаты, SJ-100 налетал уже больше 80%-летной программы, в 2026 г. летная программа завершится, а на получения сертификата он выйдет в первом квартале 2027 г., после этого самолеты начнут поставлять в авиакомпании. MC-21 исполнил 40% летной программы, завершится она в первом квартале 2027 г., а к июлю 2027 г. планируется получение сертификата, сказал Алиханов.
Кроме того, на совещании обсуждали вопрос дальнейшей модели приобретения авиационных судов российскими авиакомпаниями, сказал Алиханов. В прошлые годы самолеты приобретались в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), часть решений, которые сейчас уже одобрены правительством, позволяют завершить строительство первых 74 самолетов, на которые уже подписаны твердые контракты, отметил он: «И сегодня принималось решение о дополнительных облигационных займах и других системах финансирования, которые будут привлекаться «Ростехом», другими нашими компаниями, и позволят нам расширить дополнительно производственные мощности, создать систему технического обслуживания и подготовки пилотов к работе на новых машинах». По его словам, финансовая модель долго согласовывалась под руководством Мантурова и Савельева, за последнее время было проведено с десяток совещаний. И сегодня президент эти предложения одобрил, сказал Алиханов.
«Какие-то вещи происходят, скажем, со сложностями в части разработки самолетов, но тем не менее, коллеги [из Минпромторга и ОАК] движутся значительно быстрее, чем известные нам прецеденты разработки зарубежных самолетов», – поблагодарил коллег Никитин, добавив, что еще сильнее сократить сроки не получится. По его словам, для Минтранса как заказчика, прежде всего, важна безопасность самолетов. Затронул министр и тему авиационного топлива. Ситуацию он назвал контролируемой: «Понятно, что наши коллеги из топливно-энергетической отрасли максимально стараются обеспечить авиакомпании. Мы вместе с ними ведем постоянную работу в этом направлении, ежедневную работу. На сегодня мы критических рисков здесь не видим».
На вопрос об обновлении прогноза пассажиропотока, о рисках снижения целевых значений которого говорил президент, Никитин ответил, что с учетом принятых на совещании решений будет сбалансированы задачи поддержания летной годности существующих самолетов и задачи появления нового отечественного авиапарка. «Наши пассажиры без самолетов не останутся», – сказал он.
Минпромторг же нашел средства на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) по замене французского двигателя на российский у прошлой модели «Суперджета», до конца этого года будет объявлен конкурс. «У нас есть конкретный план по ремоторизации существующего парка «Суперджетов». Мы изыскали средства внутри бюджета нашего министерства. И до конца этого года, после одобрения экспертным советом, этот ОКР будет поставлен. И мы надеемся, что за этот и следующий год эта работа будет завершена», – сказал Алиханов. По его словам, действующий парк в коммерческой части около 140 самолетов: «Это те машины, которые могут сохраниться. Если этого не сделать, они будут выбывать, причём так достаточно в скором времени». Алиханов добавил, что в дальнейшем планируется обсудить с Минтрансом схему дальнейшего финансирование программ по ремоторизации. Никитин в свою очередь добавил, что российские авиакомпании разработали «уникальную программу поддержания лётной годности». «Сегодня существуют все необходимые технические компетенции. Да, с такого рода двигателями, которые сейчас стоят, мы умеем работать, умеем их ремонтировать, конечно, с пониманием того, что в перспективе их лучше заменить на российские аналоги», – сказал он.
Отвечая на вопрос «Ведомостей» о том, обсуждалась ли на совещании ситуация с Ту-214 и стало ли понятно кому и когда передадут первые коммерческие самолеты, Никитин отметил, что Ту-214 полностью готовый самолет, хотя стоит задача перехода на двухчленный экипаж – и такая задача стоит. «Сегодня, наверное, мы не можем открывать коммерческого заказчика, но он есть. И все решения, необходимые по оптимальной схеме поставки, тоже приняты», – сказал он. В ближайшее время будут публично названы конкретные параметры и конкретные цифры. Ранее глава ОАК Вадим Бадеха сказал журналистам, что поставки в авиакомпании этого самолета начнутся с 2027 г., первый заказчик – компания Red Wings, которая получит 11 самолетов.
Программу развития авиапрома могут продлить до 2035 г., объем необходимого лизингового финансирования составит 1,5 трлн руб., сказал Алиханов. «В части лизингового финансирования если говорить про 2035 г. – потому что мы сегодня президента попросили поручить нам программу продлить, чтобы она не завершалась не 2030 г., а 2035 г. – мы по лизинговым компаниям планируем привлечь больше 1,5 трлн руб.», – подчеркнул министр. По его словам, модель может меняться: «Она сформирована под производственные мощности, которые мы планируем создать, и под тот заказ, который мы видим, который сможем просубсидировать, потому что, несомненно, ставка должна быть льготной». Он напомнил, что ФНБ обеспечивает финансирование под 1,5%: «То есть перед нами задача тоже не сильно ухудшать экономику авиакомпании, потому что мы понимаем, что рост тарифов не может быть бесконечным, эластичность имеет свои границы по спросу на авиабилеты. Но вот это цифра, которую нужно привлечь, скажем так, с коммерческого рынка на периоде до 2035 г.».
Никитин добавил, что здесь «задача не в объеме денег, а задача в том, чтобы сбалансировать время между началом поставки и эксплуатацией, когда у нас появляется коммерческая эффективность самолетов»: «Такие балансы найдены сегодня. Цифры на самом деле не важны. Важно, что у нас разрыва здесь не будет». Алиханов привел пример «Суперджета», который с 2011 г. эксплуатируется и к которому в начале были нарекания – так называемые «детские болезни», которыми страдают новые модели самолетов. По его словам, к 2017-2018 гг. эти болезни удалось вылечить и самолеты стали эксплуатироваться, как планировалось. Поэтому для четырех новых самолетов, которые выйдут, тоже потребуется 5-6 лет на то, чтобы с этим справиться, отметил он: «Мы будем предусматривать специальные субсидии на эксплуатацию, субсидии на раскатку, которая будет поддержание лётной годности (ПЛГ), ставку ПЛГ доводить до уровня, которому привыкли наши ведущие авиакомпании». Но это не бесконечный процесс, и Минпромторг исходит из того, что ОАК, работая над машинами, будет доводить их до технических характеристик, которые позволят отказаться от этого субсидирования в горизонте 5-6 лет.
В завершении Никитин добавил, что президент поручил подготовить программу поддержки молодых авиаконструкторов. «Конечно, самолеты нужно доводить по характеристикам до аналога зарубежных, нужно выходить в перспективе на зарубежные рынки. Делать конкурентный самолет. Это будет делать молодежь, которая сегодня работает в авиастроении», – сказал Никитин. По его словам, президент особо обратил на это внимание, Минтранс обещает молодых конструкторов поддержать.