Иркутский авиационный завод возглавит Андрей Сойнов
Гендиректором филиала ПАО «Яковлев» – Иркутский авиационный завод (входит в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК, принадлежит госкорпорации «Ростех») станет Андрей Сойнов. Об этом сообщается на сайте «Ростеха».
Сойнов вступит в должность 20 апреля. До назначения он с 2009 г. работал заместителем, а затем директором Производственного центра в Комсомольске-на-Амуре - подразделения филиала «Региональные самолеты» ПАО «Яковлев».
Гендиректор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха отметил, что компетенции Сойнова, связанные с серийным производством и поддержкой эксплуатации самолетов «Суперджет-100», будут востребованы на новом месте. Он также поблагодарил отстраненного от должности главу Иркутского авиационного завода Александра Вепрева за многолетнюю работу по развитию российского самолетостроения. Он отметил, что его опыт будет востребован в контуре ОАК.
Выручка ОАК по РСБУ по результатам 2025 г. увеличилась на 64% относительно 2024 г. до 324,8 млрд руб. Чистая прибыль за год достигла 6,9 млрд руб. по сравнению с убытком 24,1 млрд руб. в предыдущем году. Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря прошлого года составила 769,95 млрд руб.