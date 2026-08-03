Какое напутствие дал Путин финалистам «Большой перемены»

До выступления перед финалистами конкурса президент отдельно пообщался с несколькими школьниками. Они рассказывали о своих проектах, над которыми работают в школах и в рамках «Большой перемены». Одна из девушек рассказала, что написала сборник сказок, который учит правилам русского языка. Другая – о проекте, который рассказывает о детях с особенностями слуха. Один из мальчиков рассказывал, что играет в театре, другой – что занимается проектированием протезов, а третий – что увлекается бурятской кухней. Последний рассказывал, что никто на «Большой перемене» не пробовал бурятские буузы, поэтому он рад, что победители конкурса получат возможность проехаться на поезде по всей России, в том числе и через Улан-Удэ. «Было бы хорошо, если бы вы тоже приехали», – заметил он.