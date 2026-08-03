Какое напутствие дал Путин финалистам «Большой перемены»Президент прибыл в Красноярск
Владимир Путин 3 августа прилетел в Красноярск, где встретился со школьниками, участвовавшими в конкурсе «Большая перемена», и выступил перед финалистами конкурса.
Выступление президента для школьников было сюрпризом. Журналистов заранее предупредили, чтобы этот сюрприз они детям не портили. Школьники в зале, смотревшие концерт, который был до выступления президента, не были в курсе, кто главный «хедлайнер» мероприятия. «Главная мечта всех миллионов ребят, которые принимали участие во всех сезонах «Большой перемены», – встреча с нашим дорогим другом, который сейчас выйдет на эту сцену. Президент Российской Федерации», – объявил ведущий. Дети встретили президента криками. Они кричали пару минут, не давая президенту начать свое выступление.
«Я очень рад вас всех видеть. Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России», – обратился президент к школьникам, которые продолжали долгими криками приветствовать главу государства. По его словам, за семь сезонов конкурса в нем приняли участие более 7 млн человек.
«Но дело не только в количестве людей, которые принимают участие или приняли участие в этом замечательном мероприятии. Дело в том, каких результатов добиваются те, кто прошел испытания через «Большую перемену». Многие из них стали студентами ведущих вузов, высших учебных заведений страны. Некоторые занялись своим собственным творчеством, открыли свои сайты, платформы, работают в искусстве, причем работают успешно, удачно», – сказал президент. Особо Путин подчеркнул то, что финал конкурса проводится в Красноярске, поскольку это «географический центр России, это большой, крупный промышленный, индустриальный, научный, образовательный центр» России.
Победители «Большой перемены» будут путешествовать по России и это по сути станет продолжением конкурса, сказал Владимир Путин: «Уверен, это внесет дополнительный вклад в ваше развитие и даст возможность посмотреть, как развивается наша страна, как она идет вперед. Уверен, что это тоже будет вам помогать найти свое место в этом поступательном развитии нашей замечательной родины».
До выступления перед финалистами конкурса президент отдельно пообщался с несколькими школьниками. Они рассказывали о своих проектах, над которыми работают в школах и в рамках «Большой перемены». Одна из девушек рассказала, что написала сборник сказок, который учит правилам русского языка. Другая – о проекте, который рассказывает о детях с особенностями слуха. Один из мальчиков рассказывал, что играет в театре, другой – что занимается проектированием протезов, а третий – что увлекается бурятской кухней. Последний рассказывал, что никто на «Большой перемене» не пробовал бурятские буузы, поэтому он рад, что победители конкурса получат возможность проехаться на поезде по всей России, в том числе и через Улан-Удэ. «Было бы хорошо, если бы вы тоже приехали», – заметил он.
Кроме предложения попробовать буузы этот мальчик спросил у президента, что для него значит победа. «Победа – это когда ты преодолеваешь сам себя. Это самая большая победа», – ответил президент.
С 29 июля по 4 августа в Красноярске проходят финалы седьмого сезона конкурса «Большая перемена» для учеников 5–7-х классов и старшеклассников из-за рубежа. В финале принимают участие 800 школьников. Финалисты участвуют в деловых играх, мастер-классах и командообразующих тренингах. Победителями конкурса объявят 300 учеников, призом для них будет путешествие на поезде через всю Россию. А победители конкурса из других стран получат возможность бюджетного обучения в российских вузах. Кроме того, призы в 100 000 руб. получат учителя, которые готовили победителей конкурса.
Конкурс «Большая перемена» проводится с 2020 г. среди школьников.
В конкурсе оценивается не академическая успеваемость, а определенные навыки – умение работать в команде, находить нестандартные решения, творческое мышление и организаторские способности, сообщает пресс-служба «Большой перемены».
Кроме встречи с участниками «Большой перемены» Владимир Путин провел и рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Котюковым.
Визит в Красноярск – это вторая поездка Владимира Путина в Сибирь за последние две недели. Президент 24 июля был в Иркутской области, где посещал Иркутский авиационный завод. Ему показывали цеха производства самолета МС-21. А 25 июля Путин приезжал в Омск, где проводил переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и участвовал в пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.