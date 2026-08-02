Зачем Михаил Мишустин полетел за Урал

После Якутска Мишустин направился в Кызыл. Глава Тувы Владислав Ховалыг, который в сентябре рассчитывает переизбраться на второй срок, рассказал ему, как похорошела республика за последние пять лет: уровень бедности снизился с 31,7% в 2020 г. до 18,6% в 2025 г. Безработица сократилась в 4 раза, а среднемесячная зарплата выросла на 71%. Валовой региональный продукт вырос вдвое (с 84 млрд руб. в 2020 г. до 168 млрд руб. в 2025 г.). Прогнозируется, что к 2030 г. этот показатель увеличится до 280 млрд руб., к 2040 г. – до 554 млрд руб. Этому должна способствовать реализация крупных инвестиционных проектов на территории региона, добавил Ховалыг.