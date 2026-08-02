Зачем Михаил Мишустин полетел за Урал

Зачем Михаил Мишустин полетел за УралВ Якутии он поддержал креативные индустрии, а в Туве – транспортный коридор в Китай
Прилетев в Якутск, премьер-министр Михаил Мишустин сразу направился в открытый в 2024 г. президентом России Владимиром Путиным республиканский онкологический диспансер, где пообщался с пациентами и волонтерами, которые помогают больным. Премьер заявил, что необходимо наращивать долю российского оборудования в учреждениях здравоохранения. В якутском онкодиспансере она, по словам заместителя главного врача Владимира Лезнева, составляет 30% (при этом система управления полностью российская).
После онкодиспансера Мишустин приехал в креативный кластер «Квартал труда», открытый около четырех лет назад на площадке некогда заброшенного мясокомбината. Тогда же Якутия была признана самым креативным субъектом Федерации по версии Российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards). В 2024 г. кластер посещал Путин, а сейчас он объединяет 230 резидентов, работающих в кинопроизводстве, анимации, образовании, разработке игр, медиа, моде, дизайне и т. д.
Было видно, что центр открыли до принятия в 2025 г. резонансного закона об ограничении англицизмов: оба слова в самом определении «Квартала труда» имеют иноязычное происхождение. «Как бы это сейчас назвали по-русски? Созидательное...», – размышлял один из журналистов правительственного пула. «Пространство», – подсказал ему корреспондент «Ведомостей». Информационные таблички внутри кластера также пестрят англицизмами: «Фудхолл», «Ивент» и т. д.
Но разговор с председателем правительства был не об этом. Директор кластера Наталья Нарушевич (премьер при встрече предложил называть ее Наташей, что, по его словам, «уже очень креативно») поделилась с Мишустиным мечтой, чтобы якутские кинематографисты вышли на мировой уровень производства и составили конкуренцию Голливуду. «Дальний Восток – это уже мировой уровень», – заявил председатель правительства. Доля креативных индустрий в России, по его словам, сейчас составляет около 4,3% ВВП. «У нас с вами цель стоит довести ее к 2030 г. до 6%, а это очень серьезный рывок», – добавил Мишустин.
Тут глава Якутии Айсен Николаев вспомнил, как в 2019 г. «один коллега, тогда – глава федерального ведомства, а ныне – глава региона», приехал в Якутск «закрывать» Арктический государственный институт культуры и искусств (АГИКИ). Имени коллеги Николаев не назвал, но, судя по всему, имел в виду на тот момент министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова, с 2023 г. работающего губернатором Красноярского края. Котюков действительно посещал Якутск в декабре 2019 г.
По словам Николаева, коллега «считал, что он [АГИКИ] неперспективный, маленький», и предлагал присоединить его к Северо-Восточному федеральному университету. «Он сам сюда приехал, посмотрел, познакомился со студентами, с коллективом, говорит: «Слушай, даю еще полтора года на исправление недостатков, на то, чтобы вы новую концепцию креативного института сделали», – вспомнил глава Якутии. В итоге, по его словам, руководитель вуза Саргылана Игнатьева в 2022 г. была удостоена звания «Ректор года» (награду ей вручал уже другой глава Минобрнауки – Валерий Фальков), а в 2025 г. АГИКИ получил статус университета (Арктический государственный университет искусств, культуры и креативных индустрий), «сейчас везде один из лучших».
Позднее на встрече с Николаевым Мишустин признался, что его «поразило, сколько направлений креативной индустрии на сегодня здесь открылось», и отметил вклад в эту сферу университета, который мог закрыться семь лет назад. Кстати, в 2025 г. на российские экраны вышел снятый в Якутии фильм «Кончится лето» с первым в истории российским актером, номинированным на «Оскара» и «Золотой глобус», Юрой Борисовым. Режиссером картины стал выпускник АГИКИ Владимир Мункуев, получивший в 2021 г. «Кинотавра» за лучшую режиссуру (фильм «Нуучча»).
После Якутска Мишустин направился в Кызыл. Глава Тувы Владислав Ховалыг, который в сентябре рассчитывает переизбраться на второй срок, рассказал ему, как похорошела республика за последние пять лет: уровень бедности снизился с 31,7% в 2020 г. до 18,6% в 2025 г. Безработица сократилась в 4 раза, а среднемесячная зарплата выросла на 71%. Валовой региональный продукт вырос вдвое (с 84 млрд руб. в 2020 г. до 168 млрд руб. в 2025 г.). Прогнозируется, что к 2030 г. этот показатель увеличится до 280 млрд руб., к 2040 г. – до 554 млрд руб. Этому должна способствовать реализация крупных инвестиционных проектов на территории региона, добавил Ховалыг.
К их числу относятся горнодобывающие проекты, которые премьеру презентовали на заводе железобетонных изделий ООО «Восток» в Кызыле. Их реализация позволит Туве занять ключевые позиции в обеспечении России стратегическими металлами. Это Ак-Сугское медно-порфировое месторождение, Тастыгское литиевое месторождение и Кызыл-Таштыгское полиметаллическое месторождение. Последний проект реализуется в рамках российско-китайского партнерства. Мишустин пообещал обсудить его на встрече с премьер-министром Китая Ли Цяном, который должен посетить Россию осенью.
И. о. первого замглавы правительства Тувы Владимир Донских попросил Мишустина расшить узкое место при формировании транспортного коридора из Кызыла в китайский Урумчи (строящаяся автомобильная дорога протяженностью 1500 км). Речь идет о пункте пропуска Хандагайты на российско-монгольской границе, реконструкция которого должна была быть завершена еще в 2023 г. (власти Тувы рассчитывают на окончание работ в 2027 г.). Премьер признался, что был не в курсе проблемы, и пообещал рассмотреть ее в правительстве.
Строительство автодороги Кызыл – Урумчи позволит Туве стать логистическим хабом, сказал Донских Мишустину. По его словам, Ховалыг встречался по этому вопросу с представителями маркетплейсов Wildberries и Ozon. «Появляется автомобильная дорога, и появляется совсем другое звучание республики», – заявил Донских.
На этой неделе сибирская программа премьера продолжится в Республике Алтай.