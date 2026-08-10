Путин поддержал идею благоустройства военных городков через муниципалитеты

Президент поддержал инициативу и отметил, что основная сложность связана с действующими нормативными ограничениями. По его словам, вопрос осложняется тем, что Минобороны «очень бережно относится к тому, что контролирует, и неохотно расстается с этим имуществом», даже если оно не нужно сегодня и сейчас.