Путин поддержал идею благоустройства военных городков через муниципалитеты

Путин поддержал идею благоустройства военных городков через муниципалитетыПрезидент встретился с участником программы «Время героев»
Президент России Владимир Путин во время поездки в Бурятию встретился с Героем России Дашибалом Мункожаргаловым – ветераном спецоперации и участником программы «Время героев».
Мункожаргалов предложил предоставить муниципалитетам возможность выполнять работы по благоустройству таких территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Речь идет о создании механизма, который позволил бы органам местного самоуправления участвовать в улучшении инфраструктуры военных городков.
Президент поддержал инициативу и отметил, что основная сложность связана с действующими нормативными ограничениями. По его словам, вопрос осложняется тем, что Минобороны «очень бережно относится к тому, что контролирует, и неохотно расстается с этим имуществом», даже если оно не нужно сегодня и сейчас.
10 августа российский лидер прибыл в Улан-Удэ. Он проведет заседание президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта, а также примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ермаковского горно-обогатительного комбината. Традиционно Путин проведет встречу и с главой региона Алексеем Цыденовым. Президент посетил выставку «Дальний Восток – от комфортной городской среды к мастер-плану» в Бурятском государственном университете. Ему показали презентацию Улан-Удэнской агломерации, мастер-планы Бурятии. Также регионы Дальнего Востока представили проекты реализованных объектов программы формирования комфортной городской среды.