Путин: молодежь нужно поддерживать в желании жить и работать на малой родине

«Подготовлена программа развития для этих населенных пунктов, призванная укрепить экономический, социальный и инфраструктурный каркас страны, что принципиально – повысить качество и стандарт жизни миллионов людей, поддержать желание молодежи остаться в родном городе или поселке и связать с ним свое будущее», – сообщил российский лидер. Президент отметил, что работы по всем проектам ведутся последовательно и в полном объеме.