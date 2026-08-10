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Главная / Общество /

Путин: молодежь нужно поддерживать в желании жить и работать на малой родине

Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал помогать молодежи, которая хочет жить и трудиться на малой родине. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с урбанистами в Бурятии.

«Подготовлена программа развития для этих населенных пунктов, призванная укрепить экономический, социальный и инфраструктурный каркас страны, что принципиально – повысить качество и стандарт жизни миллионов людей, поддержать желание молодежи остаться в родном городе или поселке и связать с ним свое будущее», – сообщил российский лидер. Президент отметил, что работы по всем проектам ведутся последовательно и в полном объеме.

10 августа глава государства прибыл в Улан-Удэ, где в рамках рабочей поездки примет участие в заседании президиума Госсовета по вопросам развития пассажирского транспорта, а также в церемонии открытия Ермаковского горно-обогатительного комбината. Также президент проведет отдельную встречу с главой региона Алексеем Цыденовым.

В январе «Ведомости» писали, что Россия рискует потерять сотни малых городов из-за устойчивого и масштабного оттока населения. За последние десять лет суммарная убыль населения в малых городах составила 314 000 человек. Под угрозой исчезновения находятся 129 таких населенных пунктов.

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