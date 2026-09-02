Путин открыл три филиала центра «Воин» в рамках визита на ВЭФ
Президент России Владимир Путин открыл три филиала центра «Воин» в рамках Восточного экономического форума, сообщили в пресс-службе организации.
Новые филиалы начнут работать в Приморском крае, Амурской области и Республике Карелии.
В рамках ВЭФа павильон центра также посетила заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Она пообщалась с курсантами и инструкторами, а также осмотрела представленный интерактив. Зампред приняла участие в мастер-классах по тактической медицине, управлению беспилотниками и огневой подготовке.
Гумерова отметила, что проекты, подобные центру «Воин», формируют у подрастающего поколения чувства патриотизма и ответственности за будущее страны.
Ранее глава «Юнармии» Владислав Головин заявил, что детей нужно учить любить флаг своей страны с раннего возраста. Он подчеркнул, что человек с малых лет должен осознавать, «к какой великой истории, и как символа, и как государства он принадлежит».