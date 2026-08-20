Глава «Юнармии»: детей нужно приучать любить флаг своей страны

В ходе мероприятия также выступил директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов. Он заявил, что в ходе последнего опроса, проведенного центром, более 80% опрошенных согласны с утверждением, что флаг России вызывает у них чувство гордости. 90% опрошенных считают себя патриотами. При этом российская символика вызывает у граждан только положительные эмоции.