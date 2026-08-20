Глава «Юнармии»: детей нужно приучать любить флаг своей страны
Детей необходимо с раннего возраста учить любить государственный флаг. Об этом заявил начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин в ходе круглого стола ЭИСИ «Триколор как символ единства: значение Дня государственного флага России».
«С раннего возраста человек должен осознавать, к чему, к какой великой истории и как символа, и как государства он принадлежит», – сказал Головин (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил важность мероприятий по развертыванию флага, а также заявил, что поднятие флага в учебных заведениях важно для патриотического воспитания детей. Головин подчеркнул, что уважение к флагу России должен проявлять каждый гражданин.
В ходе мероприятия также выступил директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов. Он заявил, что в ходе последнего опроса, проведенного центром, более 80% опрошенных согласны с утверждением, что флаг России вызывает у них чувство гордости. 90% опрошенных считают себя патриотами. При этом российская символика вызывает у граждан только положительные эмоции.
Согласно опросу ВЦИОМ, внешним видом флага РФ довольны 75% граждан. Звучание гимна нравится 63% респондентов. 68% россиян уверены, что нынешний герб подходит государству.