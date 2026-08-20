ВЦИОМ: россиянам нравится государственная символика страны

На вопрос, что означают те или иные цвета на флаге, 10% респондентов ответили, что белый цвет ассоциируется с чистотой, 7% опрошенных сказали, что воспринимают его как символ свободы, для 5% белый цвет символизирует облака и чистое небо. Синий цвет чаще всего ассоциируется с воздухом и небом (13%), а также с водой, реками и морями и Россией как морской державой (8%). Красный цвет на флаге у 11% респондентов ассоциируется с кровью, 3% воспринимают его как символ победы и борьбы, 3% сказали, что видят в нем смелость, доблесть и мужество. При этом большинство граждан определить значение каждого цвета затруднились.