ВЦИОМ: россиянам нравится государственная символика страны
Большинство россиян довольны государственной символикой России, следует из опроса, который провел ВЦИОМ.
«С мнением, что флаг России вызывает чувство гордости, согласились 82% (опрошенных – ред.), независимо от политических убеждений», – сказал директор по политическим исследованиям ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола ЭИСИ «Триколор как символ единства: значение Дня государственного флага России» (цитата по «РИА Новости»).
Он подчеркнул, что символика России вызывает положительные эмоции у всех граждан.
Всего внешним видом флага довольны 75% опрошенных. Чаще всего такой ответ давали люди 35-44 лет (80%), 14% респондентов отмечают, что хотели бы видеть государственным флагом флаг СССР (так считают люди 45–59 лет и граждане старше 60 лет). Вернуть флаг Российской империи хотят 2%, а создать абсолютно новый – 3%.
На вопрос, что означают те или иные цвета на флаге, 10% респондентов ответили, что белый цвет ассоциируется с чистотой, 7% опрошенных сказали, что воспринимают его как символ свободы, для 5% белый цвет символизирует облака и чистое небо. Синий цвет чаще всего ассоциируется с воздухом и небом (13%), а также с водой, реками и морями и Россией как морской державой (8%). Красный цвет на флаге у 11% респондентов ассоциируется с кровью, 3% воспринимают его как символ победы и борьбы, 3% сказали, что видят в нем смелость, доблесть и мужество. При этом большинство граждан определить значение каждого цвета затруднились.
Звучанием гимна удовлетворены 63% граждан. 13% (люди 45–59 лет и старше 60 лет) хотели бы слышать гимн СССР. 8% говорят о том, что стране нужен новый гимн, а 6% хотели бы вернуть гимн 1990–2000 гг.
68% респондентов сказали, что современный герб подходит государству. Такое мнение чаще всего выражают россияне 35–44 лет и 25–34 лет. Герб СССР хотело бы вернуть старшее поколение (12%). Вернуть герб Российской империи хотели бы 4%. 7% опрошенных сказали, что стране нужно создать совершенно новый герб.
При этом больше половины граждан (65%) не смогли сказать, с чем у них ассоциируется герб. 17% видят в нем символ объединения Европы и Азии. 3% ответили, что это символ власти.
В мае ВЦИОМ проводил опрос для того, чтобы узнать, какие праздники чаще всего отмечают россияне. Самыми важными праздниками стали: 9 Мая (так ответили 59%), Новый год (61%), 8 Марта (26%), Пасха и Рождество (по 22%), 23 февраля (16%).