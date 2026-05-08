ВЦИОМ выяснил отношение россиян к главным праздникам страны

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к главным праздникам страныНовый год считается главным семейным, а 9 Мая – главный общественный
Большинство россиян – 82% – планируют праздновать 9 Мая. Такие данные содержатся в традиционном опросе ВЦИОМа о значимости праздников для россиян. Половина опрошенных (49%) на вопрос о том, как они проведут 9 мая, заявили о намерении принять участие в парадах, возложении венков и шествиях, по 18% планируют смотреть салют, телевизор и принимать гостей (или сами пойдут в гости).
Военный парад на Красной площади 9 мая состоится, сообщали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и Минобороны. Пройдут военнослужащие, пролетят самолеты, выступит президент – не будет только демонстрации военной техники, уточнил 7 мая помощник главы государства Юрий Ушаков. Также в этот день прибудут в Москву иностранные гости.
67% опрошенных россиян назвали окончание Великой Отечественной войны самой большой победой на протяжении всей ее истории, поэтому для них День Победы – «самый важный праздник». Четверть (25%) полагает, что 9 Мая стоит считать не праздником, а днем памяти и скорби, поскольку в ходе войны погибли десятки миллионов наших граждан.
При выборе нескольких самых важных праздников (можно было дать до трех ответов) 59% опрошенных назвали 9 Мая, Новый год – 61% опрошенных россиян. Остальные праздники сильно отстают от Нового года и Дня Победы по значимости. Дальше следуют 8 Марта (26%), затем Пасха и Рождество (по 22%), 23 февраля (16%) и др.
Важно учитывать погрешность исследования в 2,5%, указывает гендиректор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров. «Правильнее будет сказать, что День Победы – наш главный общественный праздник – сравнялся по популярности с Новым годом – главным семейным праздником», – уточнил он. Общество ищет объединяющие символы единства, силы и успеха «в эти непростые времена», полагает Федоров.
В 2018 г. Новый год наиболее значимым был для 60% россиян, а 9 Мая – для 71%. До этого – в 2014, 2010 и 2006 гг. – соотношение важности этих событий было противоположным. 10 лет назад Новый год ставили во главу всех праздников 82% опрошенных, тогда как 9 Мая – 41%. В 2010 г. – 77% против 38%, в 2014 г. – 69% против 53%.
Перелом в 2018 г. и рост значимости Дня Победы могут быть связаны с тем, что власть стала больше внимания уделять 9 Мая и более торжественно его отмечать, полагает социолог Денис Волков. В 2025 г. были юбилейные торжества, а в этом году празднования более сдержанные, отмечает он. При этом Новый год менее привязан к текущей повестке, сказал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
«День Победы прекрасно сохраняет свой статус, да еще и в ситуации смены поколений», – отметила управляющий директор фонда «Общественное мнение» Лариса Паутов. «Подрастают и даже «стареют» уже зумеры, а праздник живет», – обратила внимание она.