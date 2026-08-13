Больше половины россиян не считают религию важной частью своей жизни

Директор Фонда социальных исследований Владимир Звоновский считает, что сейчас утешение жители страны чаще ищут в ближнем кругу – как в реальной жизни, так и онлайн. Усиливается эффект индивидуализации духовности: россияне все чаще обращаются за профессиональной поддержкой к психологам и психотерапевтам, онлайн-сообществам, музыке и кинематографу как формам переживания сложных эмоций, а также к хобби как способу обретения смысла и контроля над жизнью, сказала замдекана факультета психологии Института общественных наук РАНХиГС Надежда Ячменева. При этом в условиях нестабильности и социальной напряженности личностная значимость религии может уступать более насущным ценностям: безопасности, стабильности, заботе о здоровье и благополучии семьи, сказала она.