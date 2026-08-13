Больше половины россиян не считают религию важной частью своей жизни

Больше половины россиян не считают религию важной частью своей жизниЦерковь осваивает соцсети и мессенджеры как инструмент работы с верующими
Россияне стали чуть реже называть религию личностно значимой ценностью, следует из результатов опроса Аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ. Более трети (34%) жителей страны отметили, что вера не играет никакой роли в их жизни (+ 6 п. п. к показателю 2023 г.). Около четверти россиян (24%) сказали, что придают религии не слишком большое значение, еще 5% затруднились ответить на вопрос социологов.
Оставшиеся 37% жителей страны считают религию очень важной или довольно важной частью своей жизни. По мере взросления роль веры в жизни россиян возрастает: среди зумеров и младших миллениалов ее важность признают 24%, а в старшей возрастной группе о приверженности религии говорит каждый второй респондент. Сегодня общество находится в достаточно устойчивом состоянии и вера не становится универсальной основой повседневной жизни, следует из текста исследования.
Знания о религии большинство опрошенных получают через мирские, а не специально выстроенные духовные каналы. Почти половина опрошенных зумеров (47%) знакомятся с верой в ходе разговоров с родственниками, друзьями и коллегами – в среднем по России духовные знания из них черпают 28% граждан. Еще 26% опрошенных узнают о событиях религиозной жизни из новостей и телепередач, а 18% – из публикаций в соцсетях и мессенджерах.
Хотя почти две трети респондентов (61%) считают, что онлайн-участие в службе не может заменить живого присутствия в церкви, в личных разговорах со священниками о религии узнают лишь 17% россиян, столько же – во время посещения религиозных мест и мероприятий. По словам руководителя пресс-службы АЦ ВЦИОМ Яны Ширяевой, цифровизация не отменила религию, но обострила конкуренцию за то, кто объясняет человеку смысл веры.
Только 6%
Сегодня церковь старается использовать наиболее рабочие и эффективные способы коммуникации с россиянами, рассказал «Ведомостям» заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В информационном обществе особенно востребованными становятся соцсети, поэтому при РПЦ действует совет священнослужителей-блогеров, отметил он. Виртуальное общение при этом не может заменить реального участия в приходской жизни, считает Кипшидзе. Он надеется, что интерес к вере в интернете приведет людей в храмы.
Говорить о снижении значимости религии на основе результатов исследования ВЦИОМа преждевременно: произошедшие изменения находятся в пределах погрешности, а в 2020-х гг. приверженность вере скорее росла, считает социолог Денис Волков. Кипшидзе также отметил, что религия занимает весомое место в жизни россиян. Это позволяет говорить не только о религиозности общества, но и о его стремлении сохранить духовно-культурную идентичность – без религиозного измерения она теряет свой стержень и размывается в условиях поликультурализма.
Как опрашивали граждан
При этом Волков уточнил, что интерес россиян к вере демонстрирует сложную динамику: одновременно растет количество регулярно посещающих церковные службы граждан и тех, кто не посещает их вовсе. Поддержку в церкви ищут прежде всего женщины старших возрастных групп и более бедные респонденты. Мужчины, молодежь и более обеспеченные россияне посещают службы гораздо реже. В городских обеспеченных слоях сегодня часто обращаются к психологам и психологической литературе, отметил социолог.
Директор Фонда социальных исследований Владимир Звоновский считает, что сейчас утешение жители страны чаще ищут в ближнем кругу – как в реальной жизни, так и онлайн. Усиливается эффект индивидуализации духовности: россияне все чаще обращаются за профессиональной поддержкой к психологам и психотерапевтам, онлайн-сообществам, музыке и кинематографу как формам переживания сложных эмоций, а также к хобби как способу обретения смысла и контроля над жизнью, сказала замдекана факультета психологии Института общественных наук РАНХиГС Надежда Ячменева. При этом в условиях нестабильности и социальной напряженности личностная значимость религии может уступать более насущным ценностям: безопасности, стабильности, заботе о здоровье и благополучии семьи, сказала она.