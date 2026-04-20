От Пашиняна до Трампа: как политики конфликтуют с религиозными деятелями

От Пашиняна до Трампа: как политики конфликтуют с религиозными деятелямиАмериканский президент не первый, кто выступил с критикой папы римского
Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал папу римского Льва XIV после призыва понтифика остановить войну против Ирана. Американский лидер заявил, что без его влияния тот не смог бы возглавить Святой престол: «Если бы я не был в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане». Слова Трампа вызвали шквал негодования по всему миру. В ответ папа римский заявил, что не собирается вести дебаты с американским президентом. Где еще светские власти конфликтовали с религиозными – в справке «Ведомостей».
Израиль
29 марта 2026 г. израильские власти решили не пускать католических священнослужителей в храм Гроба Господня. Полиция не позволила провести мессу в честь Вербного воскресенья латинскому патриарху Иерусалима Пьербатисте Пиццабалле и настоятелю Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо, объяснив отказ мерами безопасности на фоне операции против Ирана: 16 марта осколки ракеты упали в нескольких метрах от священного места.
Запрет вызвал критику со стороны премьер-министра Италии Джорджи Мелони, президентов Франции и Польши Эммануэля Макрона и Кароля Навроцкого, главы евродипломатии Каи Каллас, посла США Майка Хакаби и других политиков. МИД Италии вызвал посла Израиля для разъяснений. «Мы не просили о чем-то публичном, лишь о частной церемонии, чтобы сохранить идею празднования у храма Гроба Господня», – заявил Пиццабалла.
После скандала премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился предоставить католическим священнослужителям полный и немедленный доступ к храму. А президент еврейского государства Ицхак Герцог выразил сожаление по поводу инцидента и подтвердил приверженность свободе вероисповедания.
Религиозные скандалы вспыхивали ранее и внутри Израиля. Например, в 2021 г. главный раввинат осудил предложенную правительством программу, которая затронула надзор за кашрутом и государственную систему обращения в иную веру, посчитав, что это приведет к необратимым последствиям. Тогда же раввинат вступил в конфликт с Высшим судом справедливости после принятых решений о расширении прав неортодоксальных течений и светского населения, назвав это угрозой иудаизму.
Грузия
В декабре 2024 г. Грузинская православная церковь (ГПЦ) осудила президента Саломе Зурабишвили за призыв к школьникам выходить на протестные акции, спровоцированные решением правительства страны приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз. Глава службы по связям с общественностью ГПЦ Андриа Джагмаидзе заявил, что использовать детей в политической борьбе недопустимо. «Надеемся, что после школ вы не призовете детские сады», – иронизировал он.
Ранее, в марте того же года, Зурабишвили выступила на мероприятии Королевского института международных отношений в Лондоне, заявив, что сложности внутри церкви связаны со «слабостью» патриарха Илии II. Президент также выразила надежду, что в будущем ГПЦ сможет выбрать «прогрузинского и проевропейского», а не «пророссийского» лидера. В ответ Джагмаидзе заявил, что подобные высказывания «бросают тень и принижают не столько Церковь, сколько автора комментария».
Армения
Конфликт между премьер-министром Николом Пашиняном и Армянской апостольской церковью (ААЦ) возник на фоне Второй карабахской войны. В декабре 2020 г. католикос всех армян Гарегин II призвал главу государства уйти в отставку «во избежание потрясений, возможных столкновений и трагических поворотов».
В мае 2025 г. противостояние резко обострилось, когда Пашинян заявил, что ААЦ является «чуланом, где хранится всякая рухлядь», а также обвинил католикоса в нарушении обета безбрачия. В конце июня по обвинению в призывах к захвату власти был арестован глава Ширакской епархии архиепископ Микаэл Аджапахян. Задержание сопровождалось попыткой обыска в резиденцию католикоса в Эчмиадзине.
В феврале 2026 г. генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против Гарегина II. Поводом стал отказ иерарха исполнить решение суда и восстановить в должности главу Масиацотнской епархии Армана Сарояна, выступавшего с критикой ААЦ. Католикосу и ряду членов Верховного духовного совета запретили выезжать из страны. В ответ в ААЦ заявили, что преследование носит политический характер.
Аргентина
В сентябре 2023 г. во время предвыборной кампании будущий президент Хавьер Милей грубо оскорбил папу римского Франциска, назвав понтифика «идиотом, защищающим социальную справедливость» и «человеком дьявола на Земле», а также обвинил его в поддержке коммунизма. Это вызвало волну негодования среди верующих и служителей Аргентинской католической церкви (АГЦ). «Кандидату стыдно говорить такие вещи», – заявил известный священник из Буэнос-Айреса Хосе Мария ди Паола во время мессы в поддержку понтифика, напомнив, что социальная справедливость является частью Евангелия и доктрины Церкви.
Впрочем, сам Франциск на высказывания Милея не отреагировал. Позже он объяснил, что заявления политиков для него важнее при исполнении обязанностей, а не в ходе избирательной кампании. После выборов он позвонил новому президенту Аргентины и поздравил его с победой. В феврале 2024 г. Милей встретился с Франциском и провел с папой римским часовой «дружелюбный» разговор.
Великобритания
В апреле 2023 г. будущий король Карл III разошелся во взглядах на организацию коронации с Церковью Англии. Традиционно на церемонии присутствовали лишь представители христианства, тогда как монарх, будучи носителем титула «Защитник веры», настаивал на том, чтобы ее посетили представители и других религий. «Монарху сказали, что его стремление к разнообразной церемонии, включая участие нехристиан, рискует столкнуться с многовековым каноническим правом», – писала газета Mail on Sunday.
Однако Карл III настоял на своем: на коронации 6 мая 2023 г. присутствовали представители разных религий. Они не читали молитвы, как того хотел король, но участвовали в процессии от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства. Баронесса Джиллиан Меррон (иудейка) несла одно из коронационных одеяний, барон Нарендра Пател (индуист) поднес кольцо суверена, барон Саид Камаль (мусульманин) подал пару армилл (специальных браслетов), а барон Индраджит Сингх (сикх) передал королю перчатку.