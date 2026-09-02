На подлете к Москве сбили еще три беспилотника
Системы ПВО России сбили еще три украинских беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Сообщение о налете дронов было опубликовано в 21:01 мск.
В течение дня Собянин сообщил о 28 БПЛА, сбитых на подлете к Москве. Таким образом, за день силы ПВО сбили уже 31 беспилотник.
Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование неба в районе авиагавани. «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» работают в штатном режиме.
Всего в течение дня силы ПВО уничтожили 238 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской, Ростовской областей, Московского региона, Крыма, а также над акваторией Черного моря.