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На подлете к Москве сбили еще три беспилотника

Ксения Наумчик
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

Системы ПВО России сбили еще три украинских беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Сообщение о налете дронов было опубликовано в 21:01 мск.

В течение дня Собянин сообщил о 28 БПЛА, сбитых на подлете к Москве. Таким образом, за день силы ПВО сбили уже 31 беспилотник.

Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование неба в районе авиагавани. «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» работают в штатном режиме.

Всего в течение дня силы ПВО уничтожили 238 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской, Ростовской областей, Московского региона, Крыма, а также над акваторией Черного моря.

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