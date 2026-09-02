За день силы ПВО уничтожили 238 украинских БПЛА
В течение дня силы ПВО уничтожили 238 украинских беспилотников самолетного типа над 16 регионами России, сообщили в Минобороны.
БПЛА сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской, Ростовской областей, Московского региона, Крыма, а также над акваторией Черного моря.
В ночь на 2 сентября силы ПВО уничтожили 130 украинских дронов. Днем девять беспилотников были сбиты на подлете к Москве.
Ночью российские военные нанесли удар по предприятию по производству безэкипажных катеров, а также по складам с военно-техническим имуществом в порту Одессы.