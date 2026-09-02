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За день силы ПВО уничтожили 238 украинских БПЛА

Анна Суслова
РИА Новости
РИА Новости

В течение дня силы ПВО уничтожили 238 украинских беспилотников самолетного типа над 16 регионами России, сообщили в Минобороны.

БПЛА сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской, Ростовской областей, Московского региона, Крыма, а также над акваторией Черного моря.

В ночь на 2 сентября силы ПВО уничтожили 130 украинских дронов. Днем девять беспилотников были сбиты на подлете к Москве.

Ночью российские военные нанесли удар по предприятию по производству безэкипажных катеров, а также по складам с военно-техническим имуществом в порту Одессы.

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